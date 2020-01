Politico: Cseh Katalin a 20 legígéretesebb EP-képviselő között

Egyedüli magyarként került fel Cseh Katalin momentumos politikus a Politico 2020 legígéretesebb EP-képviselőit bemutató listájára. Az uniós ügyekkel foglalkozó hírportál kedden egy 20 fős válogatást közölt azokról az európai törvényhozókról, akik szerintük fontos ügyeket visznek és nagy nevet szerezhetnek maguknak idén.

A lap szerint Cseh

azon fiatal politikusok egyike, aki a hazájában és az Európai Parlamentben is megpróbálja megváltoztatni a politikai kultúrát,

és „arra használja a pozícióját, hogy Orbán Viktort kritizálja és a közép-európai fiatalokhoz szóljon." A Politico kíváncsian várja, hogyan tudja majd a politikus összeegyeztetni a célkitűzéseit az Európa Megújul liberális-centrista frakció és az egész EP politikai realitásaival.

A Momentum a Politico cikkében egyértelmű elismerését látja az elmúlt féléves munkájuknak. Mint a közleményükben kifejtették, a céljuk az volt, hogy „másképp és máshogy akarja használni EP-felhatalmazását, mint azt korábban a többi párt tette.”

A Politico listáján szerepel többek között Carles Puigdemont volt katalán elnök is, aki csak most hétfőn tudta átvenni az EP-mandátumát, mivel jogi vita folyik a Belgiumba menekült politikus kiadatása kapcsán. A katalán függetlenségpárti politikus és képviselőtársa, Toni Comin sorsa azonban még nem dőlt el, ugyanis a spanyol kormány most az EP-től kérte, hogy függesszék fel a képviselők immunitását, mivel jóval a 2019. májusi EP-választások előtt volt a katalán függetlenségi referendum, amiért bíróság elé akarják őket állítani.

A listán szerepel egy másik spanyol politikus, a néppárti Estaban Gonzáles Pons is, akit a lap Manfred Weber utódjaként emleget abban az esetben, ha a néppárti frakcióvezető feladva mandátumát a német politikában folytatná a karrierjét.

