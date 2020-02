Az EU máris kereskedelmi feltételeket szab Nagy-Britanniának

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

„Szögezzünk le valamit: a legjobb kapcsolat az EU-val tagállamnak maradni” – adta meg az alaphangot az EU és Nagy-Britannia jövőbeli tárgyalásainak Michel Barnier, az EU tárgyalóbizottságának vezetője hétfőn.

Barnier egy sajtótájékoztatón mutatta be az Európai Bizottság javaslatát a tárgyalóbizottság mandátumáról, amit a következő hetekben az Európai Parlamentnek és a miniszterekből álló Európai Unió Tanácsának is el kell fogadnia.

Azzal, hogy Egyesült Királyság pénteken kilépett az EU-ból, a brexit politikai része lezajlott, de a gazdasági és egyéb kapcsolatokról a következő tizenegy hónapos átmeneti időszakban kell a feleknek megegyezniük. December 31-ig bár hivatalosan Nagy-Britannia már nem tagja az EU-nak, minden úgy megy, mint korábban. Ezt az uniós intézmények vezetői is egyértelművé tették pénteken.

Mint Barnier elmondta, az „EU nagyratörő ajánlatot tesz” Nagy-Britanniának, amely a hagyományos termékexporton túl a telekommunikációra, a szellemi tulajdonjogokra és az uniós közbeszerzésekre is kiterjed, és sem vámokkal, sem pedig kvótákkal nem gátolja a kereskedelmet.

Az EU-nak van azonban két feltétele.

A nyílt és méltányos verseny érdekében Nagy-Britanniának be kell tartania a környezetvédelemre, termékbiztonságra és szociális jogokra vonatkozó uniós szabályokat. A halászatról is meg kell állapodnia az EU-val úgy, hogy kölcsönös hozzáférést biztosítanak egymás vizeihez és piacához, és kvótákkal küzdenek a túlhalászás ellen.

Barnier hangsúlyozta, hogy az átmeneti időszak után „nem mehet minden tovább a megszokott kerékvágásban, két külön piac leszünk.” Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatásoknál és termékeknél az EU ellenőrizni fogja, megfelelnek-e az uniós szabályozásnak. „Erre a vállalkozásoknak már most fel kell készülnie” – figyelmeztetett.

Ráadásul a londoni pénzügyi szektor számára különösen fontos pénzügyi szolgáltatásokról az EU nem is hajlandó tárgyalni Nagy-Britanniával: egyoldalú döntést hoz majd arról, milyen hozzáférést enged a briteknek.

Az EU szeretné, ha a jövőben az Erasmus diákcsere- és a Horizon 2020 tudományos kutatási programokban is folytatódnak az együttműködés az Egyesült Királysággal,

de ez nagyban függ a 2021-27-es uniós keretköltségvetéstől, amelyről két múlva tárgyalnak állam- és kormányfők rendkívüli csúcstalálkozójukon. Addig az Európai Tanács elnöke, Charles Michel összesen 16 vezetővel tárgyal, az első éppen Orbán Viktor volt hétfőn.

A tárgyalási mandátum második fejezete a terrorizmus elleni harccal és a külpolitikai együttműködéssel foglalkozik. Az EU azt szeretné, ha a büntetőügyekben és a terrorelhárításban továbbra is kooperálnának a britekkel. Külpolitikai szempontból is fontosnak tartják az egyeztetést, főleg, hogy ebből a szempontból nagy veszteség Nagy-Britannia távozása: a NATO egyik legjelentősebb országa, amelyik atomfegyverrel rendelkezik és az ENSZ Biztonsági Tanácsának is állandó tagja.

A javaslat harmadik fejezete egy vitarendezési mechanizmusra vonatkozik.

Ha a jövő héten az Európai Parlament plenáris ülése, majd február 25-én a Tanács is áldását adja a dokumentumra, akkor Barnier vezette tárgyalóküldöttség munkába léphet. A főtárgyaló tervei szerint a különböző politikaterületeknek megfelelően több mint tíz külön csoportban egyeztetnek majd a britekkel annak érdekében, hogy tarthassák a december 31-i határidőt.