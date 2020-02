Közvetlen uniós támogatásokért lobbiztak a V4-es főpolgármesterek Brüsszelben

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Klímavédelemre fordítható közvetlen uniós forrásokért lobbiztak a Visegrádi Négyek fővárosainak polgármesterei Brüsszelben.

Karácsony Gergely budapesti, Zdeněk Hřib prágai, Matúš Vallo pozsonyi és Rafał Trzaskowski varsói főpolgármesterek azt szeretnék elérni, hogy a következő uniós keretköltségvetési ciklusban sokkal több uniós forráshoz juthassanak hozzá a városok olyan módon, hogy a kormányok által irányított nemzeti hatóságok helyett az EU központi intézményei bírálják el a pályázatokat.

"Egyes kormányok nem annyira elkötelezettek a klímavédelem és a fenntarthatóság iránt, de mi meg akarjuk mutatni a polgárainknak, hogy mi meg igen" - adott magyarázatot kezdeményezésre Varsó vezetője, Rafał Trzaskowski a főpolgármesterek szerdai sajtótájékoztatóján.

"A városok az EU legfontosabb szövetségei lehetnek a klímaváltozás elleni küzdelemben" - tette hozzá Karácsony Gergely. A budapesti főpolgármester szerint az EU-nak jelenleg két krízissel kell szembenéznie: globális felmelegedés okozta kihívásokkal és közép-európai demokráciák válságával.

Azért kötöttünk szövetséget, hogy egyértelművé váljon: a közép-európai nagyvárosok álláspontja nem azonos a kormányokéval, akikkel számos kérdésben vitában állunk.

- mondta. Azt is hozzátette később: "mi elkötelezettek vagyunk a demokrácia és a fenntarthatóság értékei mellett."



A V4-es ellenzéki főpolgármesterek decemberben fogtak össze azzal a céllal, hogy felvegyék a harcot populizmus ellen, és helyi közösségek problémáira összpontosítsanak. "Fenntartható várostervezésre, a klímakrízis elleni fellépésre, a lakhatási válság megoldására, a tömegközlekedés problémáira fókuszálunk" - írták a Szabad Városok Szövetségének alapítói közös cikkükben.

Most Brüsszelben a Régiók Bizottságában, majd az Európai Bizottságban tárgyaltak, többek között Frans Timmermans zölpolitikáért felelős uniós biztossal. Emellet egy levelet is eljuttatak Ursula von der Leyenhez, a Bizottság elnökéhez, amelyhez a V4-es főpolgármestereken kívül tizenegy európai nagyváros - például Bécs, Berlin, Frankfurt, Milánó vagy Athén - vezetője is csatlakozott.

A polgármesterek azt írják, hogy a "klímavédelem sorsa a nagyvárosokban fog eldőlni", és arra kérik a Bizottságot, hogy a már meglévő közvetlen finanszírozás biztosító a uniós programokat, például Európai Városfejlesztési Kezdeményezést vagy a kutatás-fejlesztési Horizont bővítsék ki olyan módon, hogy a klímavédelem iránt elszánt nagyvárosoknak több forrás jusson.

Az esélyeket ronthatja, hogy az uniós támogatások jelentős részét eddig a gazdasági fejlettség alapján osztották. Ugyanakkor az Eurostat legfrissebb, 2017-es adatai szerint az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem jóval meghaladja az uniós átlagot a V4-ek fővárosaiban. Prága egy főre jutó GDP-je az uniós átlag 189 százaléka, Pozsonyban ez az adat 181, Varsóban 153, Budapest pedig 141 százalék.

Karácsony viszont állítja: azért kell több forrás a nagyvárosoknak a klímavédelemre, mert "nemcsak a GDP-ből termelnek sokat, hanem a károsanyagból is". Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy bár Budapest a magyar GDP 40 százalékát termeli meg, a fővárosi önkormányzat a bruttó nemzeti összterméknek csak a 1,8 százalékából gazdálkodhat. Illetve az uniós közvetlen finanszírozás indokolja az is, hogy a magyar kormány kiszivárgott tervei szerint a kohéziós pénzek elosztását szélsőségesen centralizálnák, a fővárost gyakorlatilag kihagyva a fejlesztésekből.

A budapesti és a prágai polgármester, Zdeněk Hřib is többször kiemelte: a nagyvárosokba és az innovációba való befektetés az egész nemzetgazdaságot fejlődésre ösztönzi.

Nemcsak a magyar főváros vezetésének dolgát nehezíti meg, hogy ellentétes véleményen vannak a kormánnyal. A varsói főpolgármester például azt tartja aggasztónak, hogy Lengyelország az egyetlen uniós ország, amely nem csatlakozott még az Európai Zöld Megállapodáshoz.

Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a 2021-27-es uniós költségvetési időszakban a Bizottság tervei szerint a jogállamiság kritériumrendszerhez kötik majd az uniós kifizetéseket.

Karácsony legutóbb októberben, a főpolgármesteri székért folytatott kampánya idején látogatott Brüsszelbe, hogy a zöld pénzekért lobbizzon. Többek között Timmermansszal tárgyalt annak érdekében, hogy Budapest közvetlenül pályázhasson energetikai korszerűsítést, fenntartható közlekedést és szociális bérlakásokat finanszírozó uniós forrásokra.

A főpolgármesterek Sadiq Kahn londoni kollégájukkal tárgyalnak csütörtökön, ezért Brüsszelből Londonba utaznak majd. Vonattal.