Az EU beutazási tilalmat vezet be

Az EU csak uniós állampolgárokat enged be a területére a következő 30 napban – jelentette be Charles Michel, az Európai Tanács elnöke az európai állam- és kormányfők döntését az uniós vezetők keddi rendkívüli videókonferenciáját követően sajtótájékoztatón.

Az AFP szerint Angela Merkel német kancellár nem sokkal korábban szintén bejelentette a döntést. Azt is elmondta, hogy koordinálják majd a külföldön rekedt utazók hazatérését. Ezzel párhuzamosan Charles Michel arról beszélt, hogy

minden uniós állampolgárnak segíteni fognak a hazatérésben.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn jelentette be, hogy egy olyan tervezeten dolgoznak, amely ideiglenesen megtiltaná a beutazást az EU területére. A korlátozás első körben 30 napra szólna, de a hazatérő európai állampolgárokat és az orvosokat, nővéreket és kutatókat nem érintené.

Az utazáskorlátazást szigorúan véve nem az EU rendeli el, mivel erre nincs jogköre, hanem az uniós országok koordinálják a lépéseiket. "Most a tagállamokon van a sor, hogy bevezessék az intézkedéseket" - jelentette ki Von der Leyen az uniós vezetők értekezlete után.

Azt is hozzátette, hogy az brit állampolgárok továbbra is szabadon beléphetnek az EU területére, mivel a brexit utáni, az év végéig tartó átmeneti időszakban a britek továbbra is uniós állampolgárnak minősülnek.