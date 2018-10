Külföldiül: Gyakorold az angolt híres sorozatok szereplőivel!

Ha az angol nyelvtanból kell példát mondanunk, a nyelvtanulók és nyelvtanárok nagy többségének elsőre a Present Perfect ugrik be. Főleg, ha elrettentő példát keresnek. A Present Perfectből így igazi mumus, félelmetes szörnyeteg lett, pedig nem is olyan nehéz megszelídíteni.

A teljesség igénye nélkül nézzünk néhány példát erre az igeidőre híres sorozatok szereplőitől, rövid magyarázattal.

1. Gyakran használjuk a Present Perfectet, ha azt akarjuk kifejezni, hogy valamit mindig is szerettünk, akartunk, csináltunk stb.

All my life, I've prided myself on being a survivor. But surviving is just another loop. (Maev Millay, Westworld)

2. Egy megtörtént eseményről beszélünk, de nem teszünk hozzá konkrét múlt idejű időhatározót.

If anyone asks where I am, I've left the country. (Mike Wheeler, Stranger Things)

3. Tipikus használat, amikor arról kérdezünk/beszélünk, hogy valaha tettünk-e már valamit. Magyarul ezt sokszor a már szócskával fejezzük ki. Sokszor használjuk az ilyen mondatokban az ever és never szavakat.

Jaime Lannister: Have you ever met the Blackfish?

Brienne: No.

Jamie Lannister: He is even more stubborn than you are.

(Game of Thrones)

4. Gyakran előfordul ez az igeidő a for/since használatával, annak kifejezésére, hogy valami valamennyi ideje (for), vagy valamikortól (since) igaz/nem igaz, megtörténik/nem történik meg.

It's much easier to think someone's the answer if you haven't seen them for years. Because they're not really real. People can't be answers. They're just more questions. (Alyssa, The End of the F***ing World)

Ha csak azt a szabályt megjegyzed, hogy azokban a mondatokban, ahol van konkrét múlt idejű időhatározó (yesterday, last month, in 2017), azokban nem használjuk a Present Perfectet, máris sokat tettél annak érdekében, hogy megszelídítsd a mumust.

A Present Perfectről egy korábbi posztunkban is olvashatsz.

