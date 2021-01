Trump ügyvédje az Indexnek: ez a hajó elment

– mondta az Indexnek Alan Dershowitz, aki Donald Trump egyik ügyvédje volt az elnökkel szemben folytatott közjogi felelősségrevonási (impeachment) perben, de ez az ügyvéd volt az, aki O. J. Simpsont is védte korábban.

A Harvard Egyetem jogászprofesszorát amiatt kerestük meg, hogy szerdán 11 republikánus szenátor obstrukcióval próbálja majd megakadályozni, hogy a kongresszus jóváhagyja Joe Biden az elektori szavazatokban számolt 306:232 arányú győzelmét Trump felett.

Dershowitztól megkérdeztük, mi a véleménye arról, hogy Trump – telefonbeszélgetésük kiszivárgott leirata szerint – az utolsó pillanatban is győzködte Georgia szövetségi állam vezető választási illetékesét, hogy fordítsa meg a hivatalos eredményt, amely szerint Biden nyert ebben az államban. Az elnökhöz hasonlóan republikánus Brad Raffensperger nem volt hajlandó erre, noha Trump a kiszivárogtatás szerint hízelgett, könyörgött és fenyegetőzött a beszélgetés során.

Nem voltam meglepve, hogy ezt tette. A telefonbeszélgetésben elhangzottak semmit nem tesznek hozzá ahhoz, amit az elnök korábban is közölt a Twitter mikroblogon. Amikor azt mondta (Raffenspergernek – a szerk.), hogy találjon neki szavazatokat, nem sugalmazta azt, hogy kreáljon is ilyeneket. Csak kifejezésre juttatta, úgy véli, vannak voksok, amelyeket nem számoltak össze. Büntetőjogilag ebben semmi kifogásolnivalót nem látok, az elnököt is megilleti a szólás szabadsága