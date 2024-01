Donald Trump volt elnök rasszista támadásokat intézett republikánus riválisa, Nikki Haley ellen, aki indiai bevándorlók lánya és az Egyesült Államok ENSZ-nagyköveteként szolgált. Mindezt néhány nappal a New Hampshire-i előválasztás előtt, amely meghatározó lehet a jelölt számára.

A közösségi médiafelületén pénteken közzétett hosszú bejegyzésében Donald Trump egyértelműen rasszista becenevet adott riválisának. A Truth Social oldalon írt bejegyzésében a volt amerikai elnök többször is „Nimbra” néven emlegette Haley-t, ami nyilvánvalóan szándékos elírása a politikus leánykori nevének. Haley, akinek szülei az 1960-as években költöztek az Egyesült Államokba, Nimarata Nikki Randhawa néven született – írja a The Washington Post.

Emlékeztetve a korábbi elnök, Barack Obama állampolgárságával kapcsolatos hamis állításaira, Trump a múlt héten újból hamis információt terjesztett Haley-ről, amikor megosztotta a Truth Social-oldalon a Gateway Pundit, egy szélsőjobboldali, alaptalan vádakat terjesztő weboldal bejegyzését.

A bejegyzés tévesen azt sugallta, hogy Haley nem lehet elnök vagy alelnök, mert szülei nem voltak amerikai állampolgárok, amikor született. Ez azonban nem igaz. Az alkotmány azt mondja ki, hogy az lehet elnök, aki születése óta amerikai állampolgár. Mivel az Egyesült Államok törvényei szerint – szülei állampolgárságától függetlenül – mindenki automatikusan megkapja az állampolgárságot, aki amerikai földön született, Haley automatikusan amerikai állampolgár lett, amikor 1972-ben Dél-Karolinában megszületett.

Azáltal, hogy Trump felhasználta Haley leánykori nevét, a rasszizmus témája a kampányban is felvetődött a republikánusok között. Haley nemrég azt állította, hogy az Egyesült Államok nem rasszista nemzet, és soha nem is volt az. Korábban vitát váltott ki az a megjegyzése, amelyben eredetileg nem a rabszolgaságot jelölte meg a polgárháború okaként.

Haley már a kampány kezdete előtt is többször kijelentette, hogy mindig is a középső nevét használta, ami pandzsábiul azt jelenti, hogy „kicsi”, és hogy a vezetéknevét azután változtatta Haley-re, miután férjével, Michael Haley-vel összeházasodott.

Nem ez az első eset

Trump, akinek édesanyja Skóciából vándorolt az Egyesült Államokba, már többször használta eszközként egy-egy rivális nevét vagy származását, hogy úgy tüntesse fel őket, mintha azok nem lennének teljesen amerikaiak. A 2016-os elnökválasztási verseny során az akkor még a republikánus párt elnökjelöltjeként induló Ted Cruz texasi szenátorra a keresztnevén, Rafaelként hivatkozott. A 2020-as kampánykörúton többször is rosszul ejtette a mostani alelnök Kamala D. Harris keresztnevét.

Trump a Republikánus Párt szélsőjobboldalának is a kegyeiben járt, amikor 2011-ben rasszista és alaptalan állításokat tett arról, hogy Barack Obama nem az Egyesült Államokban született, és gyakran hangsúlyozta Obama középső nevét, a Husszein nevet.

Pénteken a kampánykörúton arra a kérdésre, hogy Trump ellene intézett támadásai rasszisták-e, Haley New Hampshire-ben azt mondta, hogy „hagyja, hogy az emberek döntsék el”, hogy a volt elnök mire gondol.

Egyértelműen bizonytalan. Ha ilyen dühkitöréseket csinál, amikre dollármilliókat költ a tévében, akkor nem biztos a dolgában, és tudja, hogy valami nincs rendben. Nem ülök ott, és aggódom azon, hogy ez személyes-e, vagy hogy mit ért ezalatt

– mondta Haley.

Amikor arról kérdezték, hogy Trump többször is „Nimbra” néven emlegette Haley-t, Steven Cheung, Trump kampányszóvivője a The Washington Postnak küldött e-mailben azt válaszolta: „Meg tudja mondani, hogyan lehetne Trump posztját egyáltalán rasszistának értelmezni?”

Amikor egy listát adtak arra vonatkozóan, hogy Trump hogyan próbálta „idegenné tenni” ellenfeleit a faji hovatartozásuk vagy hátterük hangsúlyozásával, Cheung hozzátette:

Úgy hangzik, mintha azok, akik megsértődnek, hamisan rasszizmust kiáltanának. Azt javaslom, hogy éljenek a való világban.

Polgárjogi vezetők elítélték Trump megjegyzéseit, mint a fehérekhez intézett rasszista üzenetet, akik a legutóbbi népszámlálási adatok szerint New Hampshire lakosságának több mint 92 százalékát teszik ki.

James Johnson, a dél-karolinai Racial Justice Network vezetője előző héten azt mondta, hogy Trump megjegyzéseivel azt akarja kommunikálni, hogy ellenfele „nem közülünk való, hogy ő nem fehér ember”.

Azzal, hogy Trump a születési nevére hivatkozik, amelyet Haley nem használt a közéletben, „üzenetet küld a fehér nacionalistáknak” – mondta Johnson, aki közölte, hogy összességében nem rajong Haley-ért.

Egy másik polgárjogi aktivista szerint Trump megnyilvánulásai mögött nyilvánvaló a rasszizmus.

„Miért használja egyáltalán ezt a nevet? Milyen célt szolgál vele?” – kérdezte Anthony Poore, a New Hampshire Center for Justice and Equity, egy faji és társadalmi igazságossággal foglalkozó szervezet elnök-vezérigazgatója.

Poore szerint Trump előélete – visszatekintve arra, amikor őt és apját bűnösnek találták feketék elleni diszkriminációban, egészen az Obama születési helyével kapcsolatos támadásokig – világossá teszi, hogy mit csinál.

Donald Trump „a fehér felsőbbrendűséget használja politikai napirendjének előmozdítására” – mondta Poore, hozzátéve, hogy a volt elnök „ezeket a mumusokat vagy mumusneveket” használja a gyűlölet szítására.

Haley a Fox Newsnak elmondta, hogy bár „barna bőrű lányként, aki egy dél-karolinai vidéki kisvárosban nőtt fel”, szembesült a rasszizmussal, mégis ő lett „a történelem első női kisebbségi kormányzója, akiből ENSZ-nagykövet lett, és aki most indul az elnökválasztáson”.

Ha ez nem az amerikai álom, akkor nem tudom, mi az. Ülhetsz itt, és mondhatsz nekem mindenféle okot, amiért úgy gondolod, hogy nem vagyok képes erre. Én továbbra is szembeszállok mindenkivel, aki ezt mondja, és meg fogjuk csinálni

– folytatta Haley.