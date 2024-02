A republikánus előválasztási verseny következő állomása Nevada, ahol először február 6-án egy előválasztást, február 8-án pedig kaukuszt tartanak.

Mint azt a felvezető cikkünkben kifejtettük, annak oka, hogy az államban egyszerre két versenyt is tartanak az, hogy 2021-ben az állam demokrata többségben lévő kongresszusa republikánus támogatással elfogadott egy törvényt, ami kimondta, 2024-től immáron az állam által rendezett előválasztáson döntenek a nevadaiak az adott párt elnökjelöltjéről, azonban a nevadai Republikánus Párt ennek ellenére idén úgy döntött, ők továbbra is kaukuszon döntenek erről érdemben.

Így lényegében tét nélküli volt a mostani előválasztás, hiszen a jelölteknek már előre dönteniük kellett, hogy az elnökjelöltséghez szükséges delegáltak elosztásába nem beleszámító előválasztáson, vagy az erről döntő, erősen Trump felé billenő kaukuszon indulnak el – utóbbira Donald Trump mellett az időközben visszalépett Ron DeSantis jelentkezett, így az előválasztáson a kérdés az volt, hogy a még talpon maradt Nikki Haley vagy az egyik jelölt sem opció kapja majd a több szavazatot.

A szavazatok 53 százalékos feldolgozottságánál kijelenthető,

Nikki Haley elvesztette a tét nélküli előválasztást, hiszen már behozhatatlan a hátránya az egyik sem opcióval szemben.

Ugyan a pontos számok még változhatnak, de a sorrend már nem. A választáson résztvevők 61,2 százaléka úgy gondolta, a szavazólapon szereplő jelöltek egyike sem lenne jó elnökjelölt számára, amit az egykori ENSZ-nagykövet 32,4 százalékkal követ. Egy százaléknál nagyobb eredményt tudott még felmutatni Mike Pence, Trump korábbi alelnöke (jelenleg 4,2 százalék), illetve Tim Scott, Dél-Karolina szenátora (1,3 százalék).

Haley kampánycsapata: nem akartunk elcsalt játékon részt venni

Haley-ék már a nevadai előválasztás előtt lekicsinyítették annak jelentőségét. New Hampshire-ben elszenvedett 11 százalékpontos veresége után az értékelésében eleve úgy fogalmazott, hogy teljes gőzzel készülnek a következő állomásra, a február 24-i Dél-Karolinára, ahol korábban kormányzó volt.

Ennek értelmében Nevadában nem is kampányolt, a választás előtt mindössze kampánymenedzsere, Betsy Ankey adott egy rövid telefonos interjút, amiben a Trump felé rendkívül elfogult nevadai Republikánus Pártra utalva kifejtette, hogy „nem fogunk 55 ezer dollárt kifizetni egy Trump-entitásnak azért, hogy részt vegyünk egy folyamatban, amit Trump számára manipuláltak”.

Haley veresége után szóvivője, Olivia Perez-Cubas is röviden csak annyit írt a CNN-nek küldött közleményében:

Még Donald Trump is tudja, hogyha félkarú rablóval játszol, akkor mindig a ház nyer. Nem vesződtünk azzal, hogy részt vegyünk egy Trump számára manipulált játékban. Teljes gőzzel Dél-Karolinára és azon túl fókuszálunk.

Ugyanakkor ennek és az előválasztás tétnélkülisége ellenére az eredmény nem vet túl jó fényt Haley kampányára, és ha a jelölt még be is tartja az ígéretét, hogy a március 5-i szuperkeddig – amikor egyszerre 16 államban tartanak előválasztást – kitart,

az adományozók türelme, és leginkább a tőlük kapott csekkek is elfogyhatnak.

Részben erre utalt Donald Trump is, aki közösségi oldalán a nevadai előválasztásról úgy fogalmazott, az este rossz volt Haley számára, és odaszúrva megjegyezte, hogy ennek ellenére az egykori ENSZ-nagykövet győztesnek fogja kihirdetni magát – visszautalva Haley New Hampshire-ben elmondott beszédére, ahol a második helyét és a 11 százalékpontos vereségét győzelemnek állította be, mondván, sikerült kétszereplősre csökkenteni a versenyt, ráadásul a vártakkal ellentétben a gránitállamnak is nevezett New Hampshire-ben jóval kevesebbel kapott ki.

Felkészül: Dél-Karolina

Az előválasztás következő eseménye továbbra is Nevadában lesz, amikor február 8-án Donald Trump és Ron DeSantis közül választhatnak a kaukuszon résztvevők, hogy az állam 36 delegáltja az előválasztást lezáró jelölőgyűlésen mely jelöltre szavazzon – mivel Ron DeSantis még január 22-én visszalépett a versenytől, így az államot az egykori elnök már akkor megszerezte, amikor a floridai kormányzó felfüggesztette kampányát.

Nevada után majd Nikki Haley államában, Dél-Karolinában mérik össze tudásukat a jelöltek, ahol ezúttal előválasztást tartanak. Annak ellenére, hogy Haley Dél-Karolinából származik és korábban kormányozta is az államot,

Haley-nek Trumphoz képest továbbra is tetemes a hátránya saját államában.

Ugyan New Hampshire után a közvélemény-kutatások átlaga szerint Haley 5 százalékpontot javítva már 32 százalékponton áll, ugyanakkor időközben az egykori elnök támogatottsága is megnőtt 51 százalékpontról 63,2-re.

Ráadásul az állam fontosabb republikánus politikusai is a korábbi elnök melletti szavazásra buzdítanak, nem pedig Haley-re, így Haley számára lényegében már az meglepetésnek számítana, ha csak 20 százalékponttal kapna ki Trumptól.

Ennek ellenére Haley továbbra is azt állítja, hogy nem adja fel, és továbbra is lát esélyt arra, hogy ő legyen Joe Biden kihívója a novemberi elnökválasztáson. Egyrészt ez bizonyítja, hogy szerdán például az egyik legtöbb delegáltat kiosztó Kaliforniában fog kampányolni, ami egyike azon 16 államnak, ahol március 5-én fognak szavazni, másrészt pedig egy kiszivárgott belső dokumentumban

Haley kampánystábja abban bízik, hogyha Trumpot az ellene indított jogi ügyei vagy pedig a Legfelsőbb Bíróság eltiltaná a novemberi indulástól, akkor ő szerezné meg a jelöltséget.

Ugyanakkor, mint azt korábban megjegyeztük, ez elég rizikós stratégia, hiszen egyrészt közel sem biztos, hogy Trump ne indulhatna az elnökválasztáson, másrészt az sem biztos, hogy egy ilyen esetben Haley-t választanák meg a delegáltak. Ugyanis a jelölőgyűlésen bárki előléphet egy ilyen szituációban mint jelölt, és közel sem biztos, hogy a párt több prominens figurája által visszalépésre felszólított Haley mögé sorakoznának fel a küldöttek.