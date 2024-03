Donald Trump összekeverte Barack Obamát Joe Bidennel egy szombati virginiai nagygyűlésen, egy nappal azután, hogy Joe Biden amerikai elnök kétszer is összekeverte Ukrajnát és Gázát. A richmondi tömeg állítólag elhallgatott, amikor Trump az elmúlt hat hónapban harmadszorra keverte össze Joe Biden elnököt és Barack Obama exelnököt. Trump 77 évesen és Biden 81 évesen a legidősebb emberek, akik az Egyesült Államok történetében indultak az elnökségért.

Donald Trump összekeverte Barack Obamát Joe Bidennel egy szombati virginiai nagygyűlésen, ami további kérdéseket vetett fel a republikánus elnökjelölt életkorával kapcsolatban, mivel már korábban egy sor hasonló baklövést követett el – írja a The Guardian.

Putyin olyannyira nem tiszteli Obamát, hogy elkezdi dobálni a nukleáris szót. Ezt hallottátok. Nukleáris. Ma nukleáris fegyverekről kezd beszélni

– mondta Trump szombat este Richmondban.

A tömeg állítólag elhallgatott, amikor a republikánus exelnök Obamára utalt, aki több mint hét éve távozott hivatalából.

Ez a harmadik alkalom, hogy a volt elnök baklövést követett el az elmúlt hat hónapban: republikánus riválisát, Nikki Haley-t legutóbb Nancy Pelosi volt házelnökkel keverte össze. Az 52 éves Haley a republikánus verseny során megpróbálta magát fiatalabb, egészségesebb lehetőségként beállítani, kampányhirdetéseiben Trumpot és Bident morcos öregembereknek nevezve.

Trump neveket, Biden országokat kever

Trump tévesztése ráadásul egy olyan időszakban történt, amikor hasonló aggodalmak merülnek fel Joe Biden amerikai elnökkel kapcsolatban is: egy nappal azután, hogy Biden kétszer is összekeverte Ukrajnát és Gázát.

A hibát akkor vétette, amikor pénteken bejelentette, hogy az Egyesült Államok humanitárius szállítmányokat fog légi úton eljuttatni Gázába – egy nappal azután, hogy a Hamász vezette egészségügyi minisztérium közölte, a háború tavaly októberi kezdete óta 30 ezer palesztin halt meg. Az elnök Giorgia Meloni olasz miniszterelnök washingtoni fogadásán fedte fel a részleteket a segélyezésről.

„Az elkövetkező napokban csatlakozunk jordániai barátainkhoz és másokhoz, akik további élelmiszereket és ellátmányt szállítanak repülőgépeken” – mondta az elnök, hozzátéve, hogy az Amerikai Egyesült Államok más utakat is igyekszik majd megnyitni, beleértve egy esetleges tengeri folyosót.

Az elnök azonban tévedésből kétszer is Ukrajnát megsegítő repülőgépekről beszélt, így a Fehér Ház tisztviselőinek tisztázniuk kellett, hogy Joe Biden valójában Gázára utalt. Megjegyzéseinek átiratában megváltoztatták az ország megnevezését.

A Biden életkorával kapcsolatos kérdések az elmúlt hónapokban felerősödtek. A mostani baki napokkal azután történt, hogy az amerikai elnök kivizsgálásán a Fehér Ház orvosa, Kevin O’Connor semmi aggályosat nem talált: Bident egészséges, aktív, robusztus 81 éves férfinak nyilvánította, aki továbbra is alkalmas az elnöki feladatok sikeres ellátására – áll abban a szerda délután közzétett hatoldalas jelentésben, amelyet egy háromórás vizsgálatot követően tettek nyilvánossá.

Trump 77 évesen és Biden 81 évesen a legidősebb emberek, akik az Egyesült Államok történetében indultak az elnökségért.

A The New York Times és a Siena College közvélemény-kutatása szerint a megkérdezett regisztrált szavazók 73 százaléka úgy véli, hogy Biden „túl öreg” ahhoz, hogy hatékony elnök legyen, beleértve azok 61 százalékát is, akik 2020-ban rá szavaztak. Úgy tűnik, hogy a szavazókat kevésbé zavarja Trump, aki mindössze négy évvel fiatalabb: a megkérdezettek 42 százaléka szerint „túl öreg” ahhoz, hogy hatékony elnök legyen.