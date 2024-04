Nehéz helyzetbe hozta Arizona állam szinte kizárólag konzervatív bírákból álló Legfelsőbb Bírósága Donald Trumpot, mivel a taláros testület lényegében illegálissá tette az abortuszt az államban egy nappal azután, hogy a republikánus elnökjelölt a téma kapcsán kijelentette: ő az államokra bízná a terhesség művi megszakításának szabályozását. Ugyanakkor a döntés miatt minden republikánus nehéz helyzetbe került: a szavazóik egy része ugyanis a lehető legszigorúbb szabályozást szeretné elérni, azonban a túl szigorú törvények a női szavazók elidegenítésével járhat.

Kedden ült össze Arizona állam Legfelsőbb Bírósága, ami egy 1864-es törvényt újjáélesztve lényegében betiltotta az abortuszt – mindössze abban az esetben engedélyezi a terhesség művi megszakítását, ha a nő élete veszélyben forog, azaz még akkor is illegálisnak számít a beavatkozás, amennyiben a fogantatás erőszak vagy vérfertőzés útján történt.

A 160 éves törvény visszahozatalával lényegében Arizonában lett az egyik legszigorúbb szabályozás.

A 4–2 arányban meghozott döntés majd csak 45 nap múlva, május végén emelkedik ismét törvényi erőre, mivel a volt főügyész megígérte, hogy addig nem fogja végrehajtani az egyébként még az állam létrejötte előtt hozott törvényt – e szigorú törvényt még 1864-ben hozták, miközben Arizona 1912-ben csatlakozott az Egyesült Államokhoz annak 48. államaként.

A mostani döntés nehéz helyzetbe hozta a demokrata Katie Hobbs kormányzót, aki az állam kongresszusában épp egy olyan törvényt szeretne elfogadtatni, ami 24 hétig engedélyezné a terhesség művi megszakítását.

Ugyanakkor nemcsak Hobbs terveit húzhatja keresztül a mostani döntés, hanem a novemberi választásra készülő republikánus jelöltekét is, hiszen az abortusz egy nagyon kényes kultúrpolitikai kérdés az országban: míg a republikánusok egy jelentős része jóval szigorúbb szabályozást szeretne – Floridában jelenleg hat hétben legalizálnák az abortuszt –, addig a demokraták a lehető legmegengedőbb törvényeket fogadnák el a reprodukciós jogok kapcsán, általában a fogantatástól számított 24 hétig engedélyezve azt bármilyen indokkal.

Ráadásul a mostani döntésnek nem kizárólag állami, hanem országos szintű hatásai vannak,

ami a novemberi választásokon is fontos témává fog válni – a republikánusok és Donald Trump bánatára, aki épp a napokban nyilatkozta azt, hogy a szövetségi kormány helyett az államoknak kellene dönteni a témákban.

De miért hozza nehéz helyzetbe a republikánusokat a döntés?

A terhesség művi megszakítása már régóta az amerikai politika egyik központi kérdése. A reprodukciós jogokról ugyan több ízben fogadtak el törvényeket szövetségi szinten, de az ahhoz való jogot alapvetően az 1973-as legfelsőbb bírósági döntés, az ún. Roe kontra Wade szavatolta.

Ugyanakkor a mostani konzervatív többségű szövetségi Legfelsőbb Bíróság még 2022-ben felülírta azt, így szövetségi szint helyett állami szinten kell a kérdésről dönteni.

Ezután a republikánus többségű államokban sorra vezettek be szigorúbb szabályozásokat – voltak olyan déli államok, ahol ezután olyan törvényt fogadtak el, amivel lényegében betiltották az abortuszklinikák működését.

Ezek az államok annak ellenére hoztak szigorúbb szabályokat, hogy az állampolgárok többsége egyébként támogatja az abortuszt (ún. pro-choice, tehát választáspárti) valamilyen szinten – a Gallup közvélemény-kutatása szerint az amerikaiak 51 százaléka támogatja bizonyos körülmények között (például ha a magzat az anya életét veszélyezteti, a fogantatás bűncselekmény útján történt, vagy egyéb okok), 34 százalékuk minden esetben legálissá tenné, miközben csak a társadalom 13 százaléka tenné illegálissá teljesen.

A szigorítások után nagyon sok államban a demokraták és a pro-choice szervezetek kezdtek azon dolgozni, hogy a szigorításokat vagy a szinte teljes betiltással járó döntéseket eltöröljék. A 2022-es félidős választások során több államban tartottak népszavazást a kérdésről, ahol még a republikánus bástyának számító államokban is ellenezték az abortuszhoz való jog további szigorítását.

A kérdés a 2022-es félidős választások során a demokratáknak kedvezett, és idén novemberben is részben ezt a reprodukciós jogokat próbálják központi elemévé tenni a kampányuknak.

Részben ennek köszönhetik a demokraták, hogy a félidős választásokon a republikánusok mindössze egy nagyon szűk többséget tudtak csak szerezni a képviselőházban, míg a szenátusban még mandátumot is szereztek a republikánusoktól. Ráadásul a nagyon szűk többség miatt a képviselőház elég kaotikusan működik.

Még a republikánusok is szabadkoznak a mostani döntés után

Nem véletlen, hogy a mostani arizonai döntés után sok republikánus képviselőjelölt közleményben jelentette be, hogy nem hogy nem támogatja, hanem akár ellenzi is az 1864-es törvény újjáélesztését.

Még az alapvetően abortuszellenesnek mondható, ám billegő körzetekben induló republikánusok is elítélték a döntést. Kari Lake a republikánusok szenátorjelöltje arra szólította fel a demokrata kormányzót és a republikánus többségű törvényhozást, hogy

azonnal álljanak elő egy józan észt követő megoldással, amit az arizonaiak tudnak támogatni

– fogalmazott Lake, aki egyébként a 2022-es kormányzói székért indított kampánya során még „remek törvénynek” nevezte az abortusz szinte teljes tiltását.

De ugyanígy tett az egyik billegő körzetben inkumbens jelöltként induló republikánus képviselő, Juan Ciscomani, aki szerint a mostani „katasztrofális döntés” archaikus, míg egy szintén 2020-ban az elnökválasztáson többségében Joe Bidenre szavazó körzetben mandátumot szerző republikánus, David Schweikert kijelentette,

ezt a kérdést az arizonaiaknak kell eldönteniük, nem pedig a bíróságnak.

Ugyanakkor nem kizárólag Arizonában, hanem más államban billegő körzetekben induló republikánusok is elítélték a döntést és annak azonnali módosítását követelték – így tett például a dél-karolinai Nancy Mace, aki drákói szigorúságúnak nevezte azt, vagy a new york-i Marc Molinaro is, aki emellett kijelentette, hogy a szövetségi szintű szigorítást is ellenzi.

Ennek oka, hogy a városi és kertvárosi nők többsége az ilyenfajta szigorítások ellen van, és ezzel a témával még a politikailag inaktívak is mozgósíthatók.

2020-ban például Donald Trump részben a kertvárosi nők szavazatainak a hiánya miatt veszített, de a republikánus képviselőjelölteknek is fontos, hogy ne csak a rurális körzetekben szerezzenek mandátumot, ha meg akarják tartani a többségüket a szövetségi törvényhozás alsóházában.

Akár az elnökválasztásra is befolyással lehet

Ezzel párhuzamosan pedig a demokraták abban reménykednek, hogy több államban is a legfőbb kérdéssé válik az abortusz, mivel ezzel egyrészt könnyebben tudnak mozgósítani, másrészt a függetlenek többségét is maguk mellé tudják állítani a kampány során.

Nem véletlen, hogy még Joe Biden is beszállt a témába. Miután Trump hétfőn bejelentette, hogy az abortuszról való döntést az államokra bízná, Biden az egykori elnököt bírálta, amiért az ő elnöksége tette lehetővé a Roe kontra Wade felülírását.

A keddi, arizoniai döntés után pedig sajtóhírek szerint Bidenék agresszív kampányba kezdenek a republikánusok ellen.

Még hétfőn indítottak el egy 60 másodperces reklámszpotot, amiben Trumpot vádolják azzal, hogy egy texasi nő majdnem életét veszítette az elvetélés során, mert az állami szabályozás szerint ebben az esetben illegális lett volna a beavatkozás.

Azonban az arizonai fejlemények után újabb politikai reklámok fognak készülni a témában, ráadásul Kamala Harris alelnök is az államba utazik pénteken egy kampányeseményre, ahol szinte biztosra vehető, hogy az egyik legfőbb témája épp az abortusz lesz.