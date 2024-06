Nem sokkal azután, hogy az esküdtek mind a 34 vádpontban bűnösnek találták Donald Trumpot az ellene felhozott vádakban, Hunter Biden – Joe Biden elnök fia – is bíró elé áll több különböző, lőfegyverrel kapcsolatos vádpont alapján. Hatalmas figyelem irányul a perre, ugyanis ez az első eset a történelemben, hogy egy éppen regnáló elnök fia néz szembe a bíróval és akár 25 év börtönbüntetéssel.

Az amerikai elnök Joe Biden fia, Hunter Biden ellen fegyverrel elkövetett bűncselekmény vádjával indított per hétfőn kezdődött meg az esküdtek kiválasztásával az amerikai Delaware államban található Wilmingtonban, ami országos figyelmet keltett, kiváltképp a választási évben – írta meg a Shine. Ez az első vádemelés egy hivatalban lévő elnök gyermeke ellen az Egyesült Államok történetében.

Hunter Biden, Joe Biden elnök legfiatalabb és egyetlen életben maradt fia három, fegyverrel kapcsolatos bűncselekmény vádjával néz szembe a történelmi jelentőségű perben, és elítélése esetén legfeljebb 25 év börtönbüntetésre számíthat. Az 54 éves férfi ellen tavaly szeptemberben emelt vádat egy szövetségi esküdtszék azzal az indokkal, hogy 2018 októberében vásárolt egy revolvert, miközben kábítószer-fogyasztó volt.

A vádak a következők:

hamis nyilatkozat lőfegyver vásárlásakor;

hamis nyilatkozat a szövetségi lőfegyver-kereskedői engedéllyel rendelkező kereskedő által vezetendő adatokkal kapcsolatban;

valamint lőfegyver birtoklása olyan személy által, aki jogellenes kábítószer-használó vagy -függő.

Élőben a bíróságról

Hunter Biden, aki mindhárom vádpontban ártatlannak vallotta magát, hétfő reggel megérkezett a wilmingtoni bíróságra, ahol megkezdődött az esküdtszék kiválasztásának első napja. Jill Biden amerikai first lady és Hunter Biden felesége, Melissa Cohen Biden személyesen jelent meg a bíróságon a család támogatása jeléül.

Hunter Biden egy másik büntetőeljárás előtt is áll Los Angelesben adócsalás vádjával. Egy szövetségi bíró a múlt hónapban hozzájárult ahhoz, hogy azt a tárgyalást szeptemberre halasszák.

Biden elnök hétfőn közleményt adott ki fia perével kapcsolatban, amiben azt írta: „Elnökként nem kommentálom és nem is fogom kommentálni a folyamatban lévő szövetségi ügyeket, de apaként határtalan szeretettel vagyok a fiam iránt, bízom benne, és tisztelem az erejét.”

A családunk sok mindenen ment keresztül együtt, és Jill és én továbbra is ott leszünk Hunter és a családunk számára szeretetünkkel és támogatásunkkal

– tette hozzá.

A CNN a bíróra hivatkozva arról számolt be, hogy mintegy 250 delaware-i lakost idéztek be esküdtnek. A lakosok közül egy 12 esküdtből és négy póttagból álló testületet állítanak fel. A kiválasztási folyamat részeként a jelentés szerint a leendő esküdteket megkérdezik, hogy a 2024-es választásokkal kapcsolatos véleményüktől függetlenül pártatlanok tudnak-e maradni.

Hunter Biden fegyverrel kapcsolatos pere alig néhány nappal azután került egyébként napirendre, hogy Donald Trump volt amerikai elnököt, Biden 2024-es elnökjelölt-aspiránsát bűnösnek találták az Egyesült Államok történetének első büntetőperében, amelyet egy volt elnök ellen indítottak. Trumpot csütörtökön New Yorkban mind a 34 bűncselekmény vádpontjában elítélte az esküdtszék, amiért üzleti feljegyzések hamisításával próbálta eltitkolni egy pornósztárnak 2016-ban, nem sokkal az elnökválasztás előtt nagy mennyiségű hallgatási pénz kifizetését.

A tárgyalóterem az elnökválasztás főszereplője lehet

Hunter Biden pere „tovább erősíti a bírósági tárgyalótermet mint a rendhagyó és kaotikus elnökválasztás központi szereplőjét” – jegyezte meg a The Washington Post című amerikai napilap.

A Trump és Hunter Biden elleni ügyek jelentősen különböznek egymástól, nem utolsósorban azért, mert az egyik vádlott az elnökségre pályázik, a másik pedig egy magánember. De mindkettő hatással lehet a 2024-es választásokra, mivel a republikánusok igyekeznek Bident a fia jogi problémáihoz kötni, a választók pedig árgus szemekkel figyelik, miként kezeli az elnök a helyzetet

– jegyezte meg a lap.

Douglas Brinkley, a CNN elnöki történésze a tévécsatorna riportjában rámutatott, hogy Hunter Biden kiterjedt jogi bonyodalmai „szokatlanul mélyre hatolnak, mert az elnök fiáról van szó. Ez a per hatalmas súly Biden elnök vállán, és nagyon megterheli a pszichéjét is” – fogalmazott.

Az Associated Press közben arról számolt be, hogy Hunter Biden fegyverrel kapcsolatos pere „akár két hétig is eltarthat, és valószínűleg éles nézeteltérések lesznek a bizonyítékokkal kapcsolatban, mivel az apja újraválasztási kampánya alatt zajlik.”

(Borítókép: Hunter Biden 2024. június 3-án. Fotó: Anna Moneymaker / Getty Images)