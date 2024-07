Újabb részletek derültek ki Donald Trump merénylőjéről

Egy testkamerás felvételt posztolt Nick Sorter, a Fox News riportere X-csatornáján, amin Donald Trump merénylőjéről beszélgetnek az Amerikai Titkosszolgálat fegyveresei.

A háromperces videóból kiderül, hogy a titkosszolgálat munkatársai tudnak a később kiiktatott Thomas Matthew Croocksról. A 20 éves penssylvaniai elkövető holtan fekszik a tetőn, amikor az egyik mesterlövész megmutatja a telefonján a róla készített képeket.

Biztos vagyok benne, hogy a mesterlövész látta az elkövetőt, aki elküldte az eredeti képeket

– mondta a mesterlövész, aki megmutatta a képeket az elkövetőről, ahogy napszemüvegben és biciklin érkezik a helyszínre.

A videó további részében az elkövető lehetséges útvonaláról és helyzetéről beszélgettek. A felvételt, amely a Daily Mail cikkén keresztül itt érhető el, csak erős idegzetűeknek ajánljuk.

Donald Trump beszéde közben dördültek el a lövések

Donald Trumpot július 13-án érte támadás a Pennsylvania állambeli választási gyűlésén, a biztonsági személyzet és a hatóságok közbelépése után a republikánus elnökjelöltet védőgyűrűben vitték le a színpadról. Legalább két ember meghalt.

A Pennsylvania állambeli Butler megyében, Butler település közelében tartott nagygyűlésen Donald Trump beszédének megkezdése után mintegy 6 perccel történt az incidens. Az elnökjelölt a tompa lövéshangok után a füléhez kapott, majd az emelvény mögé bukott, ezután a védelmét ellátó titkosszolgálat ügynökei körbevették.

Donald Trumpot ezt követően lekísérték a színpadról, és konvoja elhagyta a helyszínt. A nagygyűlésen tízezrek vettek részt. A rendezvény Donald Trump utolsó nyilvános választási gyűlése volt a republikánus párt országos jelölőgyűlése előtt.

Az elmúlt évek legjelentősebb kudarca

Kimberly Cheatle, az amerikai titkosszolgálat vezetője tanúvallomást tett a képviselőház felügyelőbizottsága előtt Donald Trump merényletkísérletéről.

Cheatle elismerte, hogy a Donald Trump elleni merényletkísérlet „évtizedek óta a legjelentősebb operatív kudarc volt a titkosszolgálatnál”.

Kudarcot vallottunk. Az Egyesült Államok titkosszolgálatának igazgatójaként teljes felelősséget vállalok minden biztonsági mulasztásért

– mondta Kimberly Cheatle, aki a kongresszusban válaszolt a kérdésekre. Azt mondta, hogy a volt elnök biztonságát a lövöldözés előtt megerősítették.

„A volt elnök számára garantált biztonsági szint jóval a kampány előtt emelkedett és a fenyegetések alakulásával folyamatosan nőtt” – tette hozzá a titkosszolgálat igazgatója.

A The Guardian szerint a törvényhozók által szorgalmazott lemondás most kedden meg is történt. Kimberly Cheatle egy levélben jelentette be távozását, amelyben úgy fogalmazott: „A titkosszolgálat ünnepélyes küldetése az, hogy megvédje nemzetünk vezetőit és pénzügyi infrastruktúráját.” (Ezen belül a Secret Service feladatkörébe tartozik nemcsak a mindenkori elnök, hanem még a volt elnökök védelme is – a szerk.)

Július 13-án nem tudtuk teljesíteni ezt a küldetést. Az elmúlt héten intenzív volt az ellenőrzés, és ez továbbra is így lesz, mivel a műveleti tempó fokozódik. Igazgatóként teljes felelősséget vállalok a biztonsági mulasztásért

– tette hozzá.

Mint írta, a titkosszolgálat a továbbiakban is folytatja munkáját, de nem szeretné ha erről a munkáról elterelné a figyelmet, hogy őt magát lemondásra szólították fel. „A közelmúlt eseményeinek fényében nehéz szívvel, de meghoztam azt a nehéz döntést, hogy lemondok az igazgatói tisztségről” – zárta sorait.