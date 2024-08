Donald Trump következetesen „r*bancozza” Kamala Harrist

A republikánus elnökjelölt, Donald Trump állítólag régi szokását Kamala Harris-szel szemben is felelevenítette és többször is „r*bancnak” nevezte a demokraták újonnan bejelentett jelöltjét. Trump nem fukarkodik ezzel a jelzővel, hiszen anno Hillary Clintont is így illette, de a listának nagyjából se eleje, se vége.

Donald Trump republikánus elnökjelölt állítólag többször is „r*bancnak” nevezte ellenfelét, Kamala Harris alelnököt – jelentette a New York Times két olyan emberre hivatkozva, akik különböző alkalmakkor hallották a megjegyzést. Steven Cheung, Trump szóvivője tagadta a megjegyzéseket, mondván, „Trump elnök nem ilyen kifejezéseket használt Kamala jellemzésére, és a kampány sem így jellemezné őt” – foglalta össze a Vanity Fair.

Pedig Trump egész karrierje során használta ezt a nemi megkülönböztető jelzőt a nőkről, vagy profitált a használatából.

Már 2016-ban sem riadt vissza ettől a kifejezéstől, amikor Hillary Clinton ellen indult – elég ha csak a „Trump that b*tch” pólókra emlékszünk (szabad fordításban: aduval üsd a r*bancot – a szerk.), amelyek megtöltötték akkoriban a gyűléseit. A kifejezés lökhárítómatricákat, udvari táblákat és csípős szószos üvegeket is díszített azokban az időkben.

A 2016-os kampány idején egy New Hampshire-i gyűlésen valaki a tömegben egy „Trump that b*tch” feliratú matricát tartott a magasba, amit Trump észre is vett, majd csak humorosan reagált rá. „Ez csak egy Trump-gyűlésen történhet meg” – mondta, majd rámutatott, mosolygott és együtt nevetett a közönségével.

Uram, megrovásban részesül, rendben? De nem dobjuk ki, ugye, emberek?

– mondta vidáman Trump akkoriban.

Bár nincs meggyőző előzménye annak, hogy Trump használta volna a nőgyűlölő sértést, a hírek szerint már egy ideje alkalmazza. A mára hírhedtté vált Access Hollywood 2005-ös felvételén, ahol Trump azt mondta, hogy „a puncijuknál fogva” megragadhatja a nőket, és „bármit megtehet” velük, mert ő egy „sztár”, azt is állította, hogy megpróbált lefeküdni egy férjes asszonnyal, de hiába, az csalódást okozott neki.

Úgy mozdultam rá, mint egy r*bancra. De nem tudtam odáig eljutni. Aztán egyszer csak meglátom, most már nagy műmellei vannak, meg minden. Teljesen megváltoztatta a kinézetét

– tette hozzá Trump a nőről.

Egy évvel később, 2006-ban Trump azt mondta a New York Daily News akkori beszámolója és a CNN 2016-os tényellenőrzése szerint, hogy azt kívánta, bárcsak Condoleezza Rice akkori külügyminiszter „r*banc” lenne.

Bárcsak egy r*banc lenne. Nem érdekel, hogy kedves nő

– mondta Trump. „Olyasvalakit akarok, aki képes odamenni és alkukat kötni. Elmegy országokba, de soha nem történik semmi. Kivéve a hangzatos szavakat” – tette hozzá.

A The Celebrity Apprentice című műsor vezetőjeként utolsó évadában, mielőtt elindult volna az elnökjelöltségért, Trump a Twitteren megosztotta egy nézőjének a bejegyzését, amely arra biztatta, hogy taszítsa el a korábbi Miss USA-győztes Kenya Moore-t. „Szabadulj már meg Kenya Moore-tól Donald Trump” – áll a bejegyzésben. „Ő egy r*banc, nem számít, kivel van együtt” – folytatták.

Hivatali ideje alatt Trump állítólag következetesen „annak a k*rvának” nevezte Angela Merkel akkori német kancellárt egy, a NATO-ról és az Egyesült Államok és Németország kapcsolatáról szóló Ovális Irodai megbeszélésen – olvasható Carol Leonnig és Philip Rucker, a Washington Post riportereinek 2021-ben megjelent I Alone Can Fix It című könyvében. Trump szóvivője akkoriban is tagadta, hogy az elnök ilyen megjegyzéseket tett volna.

Smauel L. Jackson tehet mindenről

A 2005-ös The Art of Being the Donald című életrajzi könyvben pedig Trump azt mondta, hogy a kedvenc része a Ponyvaregény című filmben az volt, amikor Samuel L. Jackson karaktere „előveszi a fegyverét a büfében, és azt mondja a fickónak, hogy mondja meg a barátnőjének, hogy fogja be”. Trump ezután idézi a sorokat:

Mondd meg annak a r*bancnak, hogy nyugodjon meg! Mondd, hogy »a r*banc legyen laza«!

Trump előszeretettel nevezi „rohadéknak” azokat az embereket is, akik szerinte rosszul bántak vele, így például

egy floridai férfit, aki állítólag rosszul szerelte be a gyűlés mikrofonját,

a rasszizmus ellen tiltakozó NFL-játékosokat,

az NBC-s Chuck Toddot,

valakit, aki esetleg megpróbálta átverni őt, amikor repülőgépet vásárolt,

Mitch McConnellt, a szenátus kisebbségi vezetőjét

és Joe Biden elnököt, hogy csak néhányat említsünk.

A hír, miszerint Trump állítólag többször is „ribancnak” nevezte Harrist, egy sor olyan sértés mellett, amelyet a republikánus jelölt már használt ellenfelével szemben. Harris „nem tud interjút adni” – állította –, mert „alig kompetens. Nem elég okos ahhoz, hogy sajtótájékoztatót tartson” – mondta Trump.

Majd elővéve egyik, mind Hillary Clinton, mind az alelnök ellen használt mondását, Trump szerdán a Fox & Friendsnek azt mondta, hogy valamikor vitázni fog Harrisszel, hozzátéve, hogy „úgy hallotta, hogy ő eléggé undorító ember, de nem jó vitapartner.”