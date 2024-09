Donald Trump nyilvánosan beszélt az ellene felhozott szexuális zaklatási ügyekről

Az Egyesült Államok republikánus elnökjelöltje, Donald Trump egy sajtótájékoztatónak hirdetett eseményen háromnegyedórán keresztül beszélt az ellene felhozott szexuális zaklatási ügyekről, miközben sértegette az ügyekben szereplő nőket és a mögötte álló ügyvédeket is. Emellett a bíróság az elnökválasztás utánra halasztotta a hallgatási pénz kifizetésének körülményei miatti büntetés kihirdetését a bíróság. Trumpék fellebbeznek.

A bíró pénteken az amerikai elnökválasztás utáni időpontra halasztotta a büntetés mértékének kihirdetéséről szóló tárgyalást abban a perben, amelyet Donald Trump volt elnök ügyében tartottak hallgatási pénz kifizetésének körülményei miatt. Juan Merchan bíró közölte, hogy az eredetileg kitűzött szeptember 18. helyett november 26-án fogja ismertetni a büntetést – számolt be az MTI.

Előzőleg a republikánus elnökjelölt és ügyvédei kezdeményezték, hogy a tárgyalást halasszák az elnökválasztás utáni időpontra. Azzal érveltek, hogy egy korábbi időpont leplezetlen beavatkozás lenne a választások menetébe. A büntetés mértékének kihirdetéséről szóló tárgyalás első időpontja július 11. volt, azt halasztotta a bíró szeptemberre.

A New York-i esküdtszék júniusban Donald Trumpot bűnösnek találta a hallgatási pénz kifizetésének körülményei miatt indult büntetőeljárásban. A perben szereplő összeget Donald Trump ügyvédje fizette egy felnőttfilmes színésznőnek, Stormy Daniels-nek 2016-ban, de az ügyészség nem a kifizetés tényét, hanem annak jogcímét találta törvénybe ütközőnek és megtévesztőnek.

Alvin Bragg, New York város demokrata kerületi ügyésze 34 vádpontból álló vádiratot állított össze Donald Trump ellen, aki a júniusban zárult hathetes tárgyalássorozat alatt mindvégig azt hangoztatta, hogy politikai alapú eljárásról van szó, politikai ellenfelei részéről.

Trumpék fellebbeznek

Donald Trump és ügyvédei pénteken New Yorkban fellebbezést nyújtottak be egy másik, a republikánus elnökjelölt ellen polgári peres eljárásban rágalmazás miatt kiszabott 5 millió dolláros kártérítési ítélet ellen. A pert E. Jean Carroll korábbi újságíró indította Donald Trump ellen, aki állítása szerint az 1990-es években szexuálisan zaklatta őt egy luxusáruházban.

Donald Trump a fellebbezésről szóló bírósági meghallgatás után ügyvédeivel közösen tartott sajtótájékoztatón ismét valótlanságnak nevezte a nő állítását, és azt mondta, hogy nem is ismeri.

Ügyvédje, John Sauer minden jogi alapot és bizonyítékot nélkülözőnek nevezte E. Jean Carroll állítását a zaklatásról, és felhívta a figyelmet arra, hogy a felperes nem tudott visszaemlékezni az állítása szerint megtörtént eset pontos időpontjára és körülményeire, valamint tanúk sem állnak rendelkezésre, és rendőrségi feljelentés sem született.

Donald Trump a tájékoztatón azt állította, hogy az ellene indított minden jogi eljárás mögött politikai ellenfelei állnak, úgy vélte, hogy a jogi támadásokban érintett a Joe Biden jelenlegi elnök vezette adminisztrációhoz tartozó igazságügyi minisztérium is.

E. Jean Carroll ügyvédje Donald Trump sajtóértekezletére közleményben úgy reagált, hogy akár újabb, rágalmazás miatti pert is indíthatnak.

Egy különálló polgári perben, de ugyanebben az ügyben az újságírónő részére a bíróság idén januárban 88,3 millió dolláros kártérítést is megítélt, ami ellen Donald Trump és jogi képviselői hasonló érvekkel alátámasztva nyújtottak be fellebbezést.

Az ügyek halmozódnak

AThe New York Times írása szerint a Trump Towerben tartott sajtótájékoztatón a republikánus jelölt háromnegyedórás beszédének nem sok köze volt az elnökválasztáshoz, ugyanis Trump felsorolta az összes szexuális zaklatásos ügyet, amit nők az elmúlt években benyújtottak ellene, majd áttért arra, hogy sértegesse a jelen lévő ügyvédeit, miszerint „csalódott bennük” és „kiventilálja magából a perek alkalmával felgyülemlett frusztrációit.”

A sajtótájékoztatónak meghirdetett eseményen Trump egyetlen újságírói kérdésre sem válaszolt, ellenben tovább sértegette azokat a nőket is, akik zaklatással vádolták. Az egyikükről azt mondta, hogy „folyamatosan változtatja a történetét, nem is emlékszik semmire”, egy másikról úgy nyilatkozott, hogy „nem is eléggé vonzó, ezért biztos nem kezdett ki vele”, míg Carroll-ról, akinek a ruháján állítólag megtalálták Trump DNS-é, azt mondta, hogy „csak Monica Lewinsky példáját követi”.

Ezek után pedig úgy nyilatkozott az exelnök, hogy ő már annyira híres volt az állítólagos zaklatások idején, hogy már abból címlapsztori volt, ha csak bement egy boltba, nemhogy abból, ha zaklatott volna valakit.

A lap írása szerint egyébként Donald Trump ennél nem is tehetett volna sokkal jobban keresztbe a saját kampányának alig nyolc héttel az amerikai elnökválasztás előtt, ugyanis azzal, hogy egy „színesbőrű nő lett az ellenfele”, rengeteg szavazót veszített már így is a republikánusok elnökjelöltje.