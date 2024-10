Újabb felmérés készült, rendkívül szoros a küzdelem az amerikai elnökválasztási kampányban

A Wall Street Journal hét ingadozó államban végzett felmérése szerint Kamala Harris alelnök és Donald Trump volt elnök még mindig fej-fej mellett haladnak, miközben a választások napjáig még 25 nap van hátra, és néhány államban már megkezdődött az előszavazás.

A pénteken közzétett felmérés szerint Nevadában Donald Trump vezet 47 százalékkal, miközben Kamala Harris 42 százalékon áll. A többi hat államban lényegében döntetlen a verseny, a két jelöltet legfeljebb 2 százalékpont választja el egymástól: Harris 1 vagy 2 százalékponttal vezet Arizonában, Michiganben, Wisconsinban és Georgiában, míg Trump 1 százalékpontos előnnyel vezet Pennsylvaniában és Észak-Karolinában.

A felmérés során – amelynek hibahatára államonként plusz-mínusz 5 százalékpont – minden egyes ingadozó államban 600 regisztrált szavazót kérdeztek meg szeptember 28. és október 8. között, és ahol a szavazólapon van harmadik párt jelöltje is, azt szintén feltüntették.

A csatatérállamokban megkérdezett összes szavazó körében Donald Trump 46 százalékkal vezet Kamala Harris előtt, aki 45 százalékon áll. Mind a megkérdezett demokraták, mind a republikánusok 93 százaléka azt nyilatkozta, hogy pártszimpátiájának megfelelően szavazna. A független szavazók pedig egyenlő arányban oszlottak meg a kettő között: 40 százalékuk Harrist, 39 százalékuk pedig Trumpot támogatná, ami még szorosabb versenyt jelez a novemberi választásokon.

Más lapok is készítettek közvélemény-kutatást október elején

A The New York Times legutóbbi közvélemény-kutatása szerint Kamala Harris 48 százalékon áll Pennsylvaniában, azonban ez is hibahatáron belül van, mert a republikánus jelöltnek 45 százalékot jeleztek. A Reuters/Ipsos e heti felmérése szerint a két jelölt országos szinten is szoros versenyben áll egymással, eszerint a demokrata jelölt 46 százalékos támogatottsággal bír, míg a republikánus 43-mal.

A Cook Political Report szerint a csatatérállamokban az alelnök 1 százalékpontos előnnyel rendelkezik. Pennsylvania 19 elektori szavazattal bír, ami kulcsfontosságú mindkét jelölt számára. Más közvélemény-kutatások szerint Arizonában Donald Trump vezet. A Times friss felmérésében öt százalék az előnye, de itt is érdemes megjegyezni, hogy 4,4 százalék a hibahatár.

A Wall Street Journal közvélemény-kutatása arra is rákérdezett, hogy a jelöltek közül melyikük alkalmasabb bizonyos problémák megoldása szempontjából. Gazdasági kérdésekben például a republikánus jelöltet látják jobbnak a választók, mintegy tíz százalékkal. Az infláció és a migráció kezelésében is Donald Trumpban bíznak, viszont az abortusz, a lakhatás és az egészségügy kérdéskörében Kamala Harris a választók embere, tetemes, 16 százalékos különbséggel − foglalta össze a felmérést a Politico.