Újabb kamu-Banksy Orbán-graffitik jöhetnek

"Valószínűleg egyre több hasonló stílusú festmény lesz Magyarországon" - jelentette ki Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) elnöke az ATV Egyenes beszéd című műsorában kedden este, miután az MKKP bejelentette, valójában ők festették fel a Dob utca egyik falfelületére azt az Orbán Viktort Thomas, a gőzmozdony hátán furikázva ábrázoló graffitit, amelyet elláttak a világ leghíresebb falfestője, Banksy aláírásával, és miután ismeretlen személyek rekordgyorsasággal, egy nap után eltávolították a falról a képet.

Kovács közölte: "Sejtettük, hogy lemossák, és ugye akkor szomorú az ember. Ezért kitaláltuk:

ha lefestik, kettőt fújunk majd vissza.

Így mikor jött a hír, hogy lefestették, nem lettünk szomorúak."

Hozzátette: "Magyarországon a legjobb módszer egy házfal letakarítására, ha Orbán Viktorral kapcsolatos graffiti jelenik meg."

Kovács arra a kérdésre, miért lopták el Banksy nevét, azt felelte: először Banksy használta az ő nevüket, ugyanis a Massive Attack koncertjén egy pillanatra kivetítették - sok más magyar közéleti újságcikk címével együtt - az MKKP nevét is, "Úgyhogy gondoltuk, akkor mi is használhatjuk az ő nevét." (Egyesek szerint ugyanis Banksy a Massive Attack énekese, mivel sokszor jelent pont olyan helyen Banksy-graffiti, ahol az együttes turnézott, ráadásul az énekes korábban maga is graffitizett.)

Az MKKP elnöke arról is beszélt a műsorban, hogy indulni fognak a felcsúti polgármester-választáson. A párt egyébként kedd este posztolt egy újabb képet a Dob utcából, amelyen a graffiti helyén a "Hiába fested le, van még stencilem! Baszki" felirat szerepel, de valószínűleg csak photoshopról van szó, nem valódi falfirkáról.