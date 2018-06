Letartóztatták Susan Sarandont egy Trump-ellenes tüntetésen

Az Oscar-díjas Susan Sarandon (Az eastwicki boszorkányok, Thelma és Louise, Édesek és mostohák) is a között az 575 nő között volt, akiket letartóztattak Washingtonban, helyi idő szerint csütörtökön, miközben az Igazságügyi Minisztérium egyik épületében vettek részt ülő tiltakozáson Donald Trump szigorú bevándorláspolitikája ellen - adta hírül a Guardian.

Sarandon maga posztolta ki Twitterre a letartóztatása tényét a tüntetés közben.

Right now in the Hart Senate Office Building. pic.twitter.com/jPE9U82Akz — Dana Milbank (@Milbank) 2018. június 28.

A tiltakozók olyan melegítőtakarókat viseltek, amilyeneket azok a gyerekek is kapnak, akiket bevándorló szüleiktől elszakítva tartanak fogva Trump politikája miatt a táborokban. A jelszavaik között volt például az is, hogy "Bennünket érdekel" ("We care"), utalva a first lady Melania Trump kabátjára, amelyben meglátogatta a mexikói határnál fogva tartott gyerekeket, és amelynek hátára az volt írva: "Engem tényleg nem érdekel. Téged igen?"

A tüntetésen többször azt skandálták, hogy "Mit akarunk? Szabad családokat!", vagy hogy "Így néz ki a demokrácia", utalva az egybegyűlt, közel hatszáz résztvevőre, akiket ez után letartóztattak, megbírságoltak, majd szabadon engedtek. A tüntetés szervezői részben ugyanazok voltak, akik a nők jogaiért felszólaló Women's March-okat is szervezik.

A 71 éves filmszínészt ugyanakkor Trump ellenzékéből is sokan bírálják, mert a kampány idején arra buzdított, az emberek inkább egy harmadik jelöltre szavazzanak, mert Hillary Clinton is "ugyanolyan veszélyes", mint Donald Trump, és ezt a véleményét még tavaly is tartotta.

(Borítókép: Jonathan Ernst / Reuters)