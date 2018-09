Az önkormányzat az Auróra ingatlanának tulajától kéri, hogy gondolja át a bérbeadást

Az önkormányzat levelet írt az Auróra Civil Központnak helyet adó ház tulajdonosának, hogy sok probléma van a hellyel, úgyhogy legyen kedves gondolja újra az ingatlan kereskedelmi célú kiadását, sőt, akár még az ingatlan megvásárlására is nyitott az önkormányzat.

A levelet két részletben az Auróra tette ki a Facebookra.

Az Aurórát régóta kóstolgatja az önkormányzat: már tavaly júniusban bezáratták, aztán kiderült, hogy az törvényellenes volt, most júliusban különböző indokokra hivatkozva megint elrendelték a bezárást, mire az Auróracáfolni kezdte az említett indokokat.

Ez most ott tart, hogy október 30-án lesz egy tárgyalás, amin a bíróság dönt, hogy jogos volt-e a nyári bezáratás. "Jelenleg az azonnali jogvédelem alapján továbbra is nyitva tartunk, ezen a hétvégén hivatalosan is megnyitjuk az évadot", írja a hely.

Azt is írja az Auróra, hogy a levél bennük azt a benyomást kelti, hogy az önkormányzat sem hisz abban, hogy a per számukra nyerhető.

A helynek egyébként az ingatlan bérlésére 2024-ig tartó határozott idejű bérleti szerződése van.

