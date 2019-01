Vajna temetéséről a kormány gondoskodik

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón jelentette be, hogy a kormány a saját halottjának tekinti a hétvégén meghalt Andy Vajnát, a temetéséről is gondoskodnak, írja a 444.

Korábban a Bors azt írta, hogy Vajnát Los Angelesben temethetik el, mert ott nyugszik 2007-ben meghalt fia, Justin és a szülei is. Gulyás most kijelentette, hogy a filmügyi kormánybiztost Budapesten, a Kerepesi úti temetőben temetik el. (Vajnát a Magyar Nemzeti Filmalap is saját halottjának tekinti.)

Andy Vajna életének 75. évében hosszú betegség után budapesti otthonában halt meg vasárnap. A filmalapnál betöltött szerepéről ebben a cikkben, médiavállalkozásairól pedig itt írtuk hosszabban.