Meghalt Andy Vajna

Életének 75. évében hosszú betegség után budapesti otthonában elhunyt Andy Vajna, a magyar és a nemzetközi filmipar meghatározó alakja, filmproducer, nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap vasárnap az MTI-vel. A magyar és a nemzetközi filmipar meghatározó alakjának számított, filmproducerként szerzett tapasztalatait itthon a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztosként kamatoztatta.

1956-ban, családjával együtt hagyta el Magyarországot, Kaliforniában telepedtek le, Életpályája meglehetősen kalandos volt, Hong-Kongban volt fodrász és parókakészítő, aztán mozik működtetésével és filmforgalmazással is foglalkozott, ami annyira sikeres volt, hogy inkább átnyergelt erre az iparágra. 1976-ban Mario Kassarral közösen megalapította a Carolco Pictures-t ami elég hamar befutott, a cégnek köszönhetjük például a Rambo-filmeket, de az Angyalszív című Robert De Niro-thrillert vagy a Zenedoboz című remek filmet is.

Vajna 1989-ben társára, arra a libanoni Mario Kassarra hagyta a Carolcót (aki 1996-ban csődbe is vitte) akivel egyébként Cannes-ban ismerkedett meg. A következő lépés a Cinergi Pictures volt, amivel a Walt Disney-vel is gyártott közös filmeket, és olyan produkciók fűződtek a nevéhez, mint a Menekülés a győzelembe, a Vörös zsaru, Az emlékmás, az Air America, a Tombstone, a Die Hard 3, Dredd bíró, az Evita, a Terminátor 3 és a Terminátor: Megváltás, illetve a Terminátor – Sarah Connor krónikái c. tévésorozat.

Amerikai üzleti vállalkozásai körül nem minden stimmelt, a NAV amerikai megfelelője (IRS) 14 éven át vizsgálta a Carolco Pictures szövevényes céghálóját, offshore-számláit és átláthatatlan könyvelését, majd arra jutottak, hogy Vajna és Kassar az amerikai adóhivatal elől úgy 300 millió dollárt rejtettek el, amiért Vajnának 40 millió dollárt kellett volna kifizetnie elmaradt adóban és büntetésként. Hatmillióval megúszta.

Sylvester Stallone és Arnold Schwarzenegger karrierjét is egyengette, de Bruce Willis vagy Antonio Banderas is nagyon sokat köszönhet neki. Kiváló kapcsolatrendszerét később itthon is kamatoztatta, ahogy kapcsolatépítő képességét is, Budapestet és magyar gyökereit pedig Hollywoodban sem felejtette el. Budapesten forgatták az Evitát, a Menekülés a győzelembe című II,világháborús filmet, a Zenedobozt és a Vörös zsarut is, akkor, amikor hollywoodi filmeket nem volt szokás Kelet-Európában forgatni. 1989-ben alapította meg az InterCom nevű forgalmazó cégét, amin keresztül a nagy amerikai stúdiók (20th Century Fox, Warner Bros., Sony Pictures, Disney, MGM) filmjeit forgalmazta a rendszerváltás után rohamosan bővülő és liberalizálódó filmpiacon.

1997-ben producerként jegyezte első magyar filmjét, a Miniszter félrelép c.vígjátékot, aminek sikerét a mai napig nem tudta túlszárnyalni egy magyar alkotás sem, 750 000 nézője volt a mozikban. Az amerikai produkciókat továbbra is rendszeresen hozta Magyarországra, ,Eddie Murphy 2002-ben itt forgatta az Én a kém című filmjét, aminek Vajna cége volt a producere. A filmgyártás és forgalmazás mellett belekóstolt az animációs filmiparba is a 2002-ben alapított DIGIC Pictures animációs stúdión keresztül, mely a Terminator 3 vizuális effektjeinek elkészítésében is részt vett. 2005-ben jegyezte következő magyar filmjét, A szabadság vihara című történelmi drámát, majd 2006-ban a dettó 56-os témájú Szabadság, szerelem c. filmet.

Az amerikai piacon Vajna ekkor már nem számított olyan nagy játékosnak, mint korábban, így nem volt túl meglepő, hogy még erősebbre húzta a magyar szálakat, és 2007-ben Demján Sándorral közösen megnyitott a Korda filmstúdiót Etyeken, majd a Fidesz 2010-es hatalomra kerülése után egy évvel kinevezték filmügyi kormánybiztosnak. A Nemzeti Filmalap számára az átütő sikert a Saul fia hozta meg, ami Cannes-ből elhozta a zsűri nagydíját, Hollywoodból pedig a legjobb idegennyelvű film Oscar-díját, így joggal tarthatjuk a legsikeresebb magyar filmnek.

