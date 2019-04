Bűnösnek vallotta magát a Született Feleségek sztárja a megvesztegetési botrányban

Tizenhárom gazdag szülő, közöttük a Született Feleségekből is ismert Felicity Huffman színésznő is bűnösnek vallotta magát, miszerint pénzzel, és egyéb megvesztegetési formával juttatták be gyermekeiket elit iskolákba az Egyesült Államok területén.

Huffman ellen három rendbeli bűncselekmény miatt emeltek vádat. A színésznőt Los Angelesben korábban le is tartóztatták. Ő a lánya egyetemi felvételéért 15 ezer dolláros kenőpénzt fizetett, hogy elcsalják a lánya felvételijét. A tárgyalás napján egy közleményt adott ki.

Teljes mértékben vállalom a bűnösségemet, és mélyen megbántam és szégyenlem, amit tettem. Vállalom a teljes felelősséget a tetteimért, és vállalom ezeknek a következményeit is. Szégyenlem, hogy fájdalmat okoztam a lányomnak, családomnak, barátaimnak, kollégáimnak, és az oktatóknak. Szeretnék bocsánatot kérni, és különösen azoktól a diákoktól kérek elnézést, akik keményen dolgoznak minden nap, hogy bejussanak valamelyik intézménybe, és szüleiknek, akik hatalmas áldozatokat hoznak, hogy gyermekeiket támogassák.

A közleményben arról is ír, hogy lánya nem tudott semmit a háttérben zajló folyamatokról, és úgy érzi cserben hagyta őt is, aminek gondolata élete végéig kísérni fogja.

A vád letöltendő börtönt kér minden vádlottra, Huffman és Lori Loughlin a többi értintett szülőhöz hasonlóan 6 és 21 hónap közötti börtönbüntetésnek néz elébe, ha bebizonyosodik, hogy bűnösök.

A büntetés pontos mértéke azonban több részleten is múlhat.

