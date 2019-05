Egy erősebb széltől összeomolhatnak a Notre-Dame falai

Egy előzetes szakértői vizsgálat szerint az április 15-i tűzvész olyan károkat okozott a Notre-Dame székesegyházban, hogy jelenleg akár egy erősebb széltől is összedőlhetnek a falai. Ráadásul teljesen más megközelítéssel kellene megerősíteni a szerkezetét, mint tervezték – írja az Art Newspaper.

Mi történt eddig? A tüzet követő első hónapban esővédő ponyvákat és biztonsági hálókat helyeztek a főhajó és a szentély fölé. Megerősítették az északi és déli kereszthajót, és eltávolították a tetőn lévő szobrokat. Valamennyi felső üvegablakot kiemelték a helyéről.

Míg egy épület stabilitását általában a vastag falak adják, a gótikus építészetben a csoportosan elhelyezkedő oszlopok, a támfalak és egyéb támasztékok segítenek elosztani a súlyt, és amiatt, hogy a Notre-Dame boltozatának egy része megsérült, ezek nem tudják megfelelően ellátni a feladatukat.

A Versailles-i Egyetem gépészmérnöke, Paolo Vannucci lemodellezte, hogyan változott meg a katedrális terhelhetősége a tűz miatt. Szerinte míg az épület korábban 220 km/órás széllökésekkel is elbírt volna, most a 90 km/óra is problémát jelenthet, ezért minél hamarabb a tettek mezejére kell lépni. Ez azt jelenti, hogy a felújítást a szerkezet megerősítésével és helyreállításával kell kezdeni, és ez a folyamat valószínűleg tovább tart majd, mint tervezték. Emmanuel Macron elnök közvetlenül a katasztrófa után nagyon optimistán azt mondta, szerinte öt év alatt sikerül helyreállítani a Notre-Dame-ot. A rekonstrukcióra építészeti tervpályázatot írtak ki, mivel felvetődött, hogy a tetőt nem az eredeti formájában állítják vissza, hanem valamilyen kortárs megoldással egészítik ki az épületet. Ennél azonban a jelek szerint fontosabb lenne megakadályozni, hogy a templom összedőljön.

A tető szintén nagyon lényeges elem a szerkezeti biztonság szempontjából, de ezzel csak azután lehet foglalkozni, hogy a falakat és a keresztboltozatokat megerősítették, illetve újraépítették. A tűzben sajnos elégett az a huszártorony, amit még Eugène Viollet-le-Duc épített 1860-ban. Ez ugyan a falaktól független szerkezet volt, amit az alatta lévő négyezet oszlopai tartottak, de súlya szintén szerepet játszott abban, hogy a katedrális biztosan álljon.

Május 10-én a nemzetgyűlés elfogadta a Notre-Dame helyreállításáról szóló törvényjavaslatot, ami május 27-én kerülhet a szenátus elé. Ebben nincs szó a technikai részletekről, csupán annak a bizottságnak a felállításáról, ami levezényli majd a munkálatokat.

Megtalálták a Notre-Dame zárókövét díszítő egyik angyalszobrot A törmelék között megtalálták az április 15-i tűzben súlyosan megrongálódott párizsi Notre-Dame kereszthajójának zárókövét díszítő négy aranyozott angyalka egyikét - közölte szerdán André Finot, a székesegyház kommunikációs vezetője. A műalkotás állapota jónak mondható, legalábbis a fej sértetlen a La Tribune de l'Art című művészettörténeti magazin újságírója szerint, aki a boltozat és a gerendázat törmelékei között kedden rálelt a műtárgyra. Az angyalkaszobor megtalálása révén remélni lehet, hogy a zárókő kerek nyílását díszítő másik három puttó is előkerülhet a még átválogatásra váró törmelékből. Több hete robot segíti a kutatást és a törmelékhalmok átválogatását; a maradványokat a székesegyház előtti téren egy nagy fehér sátor alá szállítottak ki. A törmeléket a kulturális minisztérium osztályai, közöttük a Történelmi Műemlékek Laboratóriuma és a Régészeti Megelőző Nemzeti Kutató Intézet, valamint a rendőrség vizsgálja át. A puttók a székesegyház Germain Boffrand vezetésével 1728-29-ben történt restaurálásakor kerültek a zárókőre. A 19. században Eugene Viollet-le-Duc lebontotta a boltozatot a huszártorony építése miatt, majd visszahelyezte eredeti helyére, megtartva az angyalkákat. A székesegyházban található festményeket és más műkincseket biztonságba helyezték. Csupán az északi kereszthajóban levő két festményt, Guido Reni és Laurent de la Haye egy-egy alkotását nem tudták még kimenteni, mert a boltozat ott még nem teljesen biztonságos. Az épület megerősítésének munkálatai folytatódnak. A különböző helyeken dolgozó munkásoknak - jelenleg legfeljebb 130 ember - maszkot kell viselniük az épület belsejében a magas ólomkoncentráció jelentette veszély miatt. (MTI)