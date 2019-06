Új weboldalon gyűjtik össze a magyar holokausztfotókat

Június 21-én, a csillagos házakról szóló rendelet 75. évfordulóján indult el egy, a Fortepanhoz kapcsolódó kezdeményezés, amelynek az a célja, hogy egy helyen gyűjtsék össze a magyar holokausztról készült felvételeket.

Azokat a fényképeket tekintjük „holokauszt fotónak”, amelyek a zsidóellenes diszkrimináció, az antiszemita törvényhozás hatásának látható jeleit mutatják meg. A sárga csillag viselésétől kezdve a gettóba záráson át a deportálásig. Ilyenek a munkaszolgálatról, a koncentrációs táborokban készült és más gyilkosságokkal kapcsolatos felvételek is. A kritériumaink egyszerűek, „holokauszt fotó”, ami zsidók diszkriminációját ábrázolja és a történelmi Magyarországon készült 1938-1948 között, vagy ami magyarországi zsidók külföldi meghurcolását mutatja be ugyanebben az időszakban.

- olvasható a holokausztfoto.hu bemutatkozójában.

A csapat tagjai Tamási Miklós, szerkesztő, fortepan.hu Szlávy Adrienne, családfakutató Lénárt András, történész, Kelemen Ágnes, doktorandusz Dési János, újságíró

A weboldal ötlete még tavaly merült fel, amikor Tamási Miklós felvetette, hogy miért van olyan kevés fotó, ami a magyar holokausztot ábrázolja, Jalsovszky Katalin történész-muzeológus pedig válaszolt erre a felvetésre. Bár a negyvenes években a fényképezés már viszonylag elterjed volt, kevés olyan fotó van, amivel be lehet mutatni ezt az eseménysorozatot. Ennek részben az az oka, hogy a fényképek egy részét megsemmisítették, amelyek pedig túlélték az elmúlt évtizedeket, azok nem mindig hozzáférhetőek vagy közismertek.

A Magyar Nemzeti Múzeumnak van a legkomolyabb gyűjteménye, de ők másfajta gyűjteményi szemléletet képviselnek, a digitalizálás messze nem teljes, és nem elsődleges céljuk a tömeges online kiszolgálás. A honlap elindulásakor megrendezett eseményen egyik munkatársuk, Baji Etelka ígéretet tett arra, hogy a holokauszthoz kapcsolható képek beszkennelt változatát rendelkezésünkre bocsátják, ez már magában óriási áttörés, amiért köszönet illeti őket

- nyilatkozta az Indexnek Lénárt András történész, aki egyike a weboldalt működtető ötfős, önkéntesekből álló csapatnak.

Hozzátette, céljuk, hogy a gyűjteménnyel segítség a sajtó munkáját, illetve azokét, akik hitelesen szeretnék megmutatni ezt az időszakot.

Ha csak a német megszállást vesszük kezdőidőpontnak, akkor is több, mint háromnegyed évig készülhettek zsidók elleni megkülönböztetést és erőszakot bemutató fotók Ezeket a fényképeket két csoportba lehet osztani, vannak olyanok, amiket takarásból készítettek, látszott, hogy a fotós el akart rejtőzni, illetve vannak képek, amiken minden részlet látszik. Ide sorolhatjuk a nyilas propaganda plakátok fotóit is. Az elhurcolásokról azért sincsenek fotók, mert hajnalban vitték el az embereket otthonaikból.

A honlapra bárki tölthet fel képeket, és az alapítók remélik, hogy külföldi múzeumok, intézmények és fotóügynökségek is hozzáférhetővé teszik a magyar vonatkozású képeiket. Bár a gyűjtemény laza szállal kapcsolódik a Fortepanhoz, és több fotó szerepel itt és a népszerű online fotóarchívumban is, nem minden felvétel szabadon használható, de utána lehet követni, hogy ki a jogtulajdonos - tudtuk meg Lénárt Andrástól. Hozzátette, az adatolásban még egy picit el vannak maradva, ezért szívesen fogadnak minden segítséget, mint elmondta, a honlapot, illetve az adatbázist is pro bono készítette nekik egy magyar cég.

A csapat nem számol azzal, hogy most robbanásszerűen megnő majd a feltöltések száma, öt nap elteltével 4-5 fotó érkezett, de arányaiban ez is értékelhető mennyiség.