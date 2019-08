Ezt a tájat Isten is a borászatra teremtette

Nagy István, a badacsonytomaji Fata Pince társtulajdonosa: „Dédnagyapám, Fata István kéményseprő mester volt, az őseit még Mária Terézia telepítette be Észak-Olaszországból, és a család nemzedékeken át ezzel az iparral foglalkozott. Fata István hobbiból borászkodott, és 1927-ben vett egy a pincét Badacsonyban, ahol a régi szőlő helyett újat telepített. A borászat szeretete azóta is apáról fiúra száll a családunkban, én vagyok a negyedik generáció, aki a szőlővel aktívan foglalkozik. Az eredeti családi gazdaság kiegészült a Borbarátok éttemmel, majd a panzió is elkészült, tavaly pedig egy új bor- és pezsgőbárral bővültünk.” (Fotó: Bődey János / Index)