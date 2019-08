Újabb öt évig marad Baán László a Szépművészeti élén

2024. november 30-ig továbbra is Baán László marad a Szépművészeti Múzeum főigazgatója. Az állásra kiírt pályázatok lezárulta után bízta meg az intézmény vezetésével Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a jelenlegi főigazgatót - írja az MTI.

Baán László 2004 óta vezeti a Szépművészeti Múzeumot, ez idő alatt kapta meg a múzeum a világ legnagyobb múzeumi LCD-falát a Magyar Nemzeti Bank támogatásával, de például az ő vezetése alatt nyíltújra a második világháború óta bezárt Román csarnok is, illetve ekkor került a múzeumhoz egy gyerekfeleséget ábrázoló, többmilliárdos Van Dyck-kép is. 2012 óta az intézményhez tartozik a Magyar Nemzeti Galéria is. Baán László szervezte meg a késő római kori Seuso-kincs visszavásárlását is 2014-ben és 2017-ben.

A múzeumigazgatói szerepe mellett Baán László a sok vitát kiváltott Liget Budapest projekt miniszteri biztosa is, ennek megvalósítása 2015-ben kezdődött el, arról pedig itt írtunk, hogy a projektet az UNESCO ellenvetései ellenére sem fogják leállítani. Egy HVG-nek adott interjú alapján Baán szerint ugyanis elképzelhetetlen, hogy "a világörökségi védelem megállítsa az időt egy élő nagyvárosban" és szerinte ha az UNESCO megkap pár kiegészítő információt, "semmiféle érdemi fenntartásuk" nem marad.

(Borítókép: Baán László a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója beszél a Liget Budapest Projektben megvalósuló beruházásokról a Városliget Zrt. Dózsa György úti székhelyén 2018. július 4-én. A háttérben a Liget Budapest Projektben megvalósuló új Néprajzi Múzeum építkezése. - f otó: Máthé Zoltán / MTI)