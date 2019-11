Mácsai Pál marad az Örkény Színház igazgatója, új vezetője lesz a Budapest Bábszínháznak

Az elmúlt két évadban több fővárosi, illetve vidéki színházban is lejárt a mandátuma az igazgatónak. Pályázatot kellett kiírni például a Nemzeti Színház, a Pesti Magyar Színház, az Örkény Színház, a Bábszínház, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, a debreceni Csokonai és a Szegedi Nemzeti Színház, valamint a Budapesti Nyári Fesztivál programjait is szervező Szabad Tér Színház vezetésével kapcsolatban is.

Számos intézmény esetében már el is dőlt, hogy ki kapja meg a vezetői pozíciót: 2018. februárjában például hivatalosan is megerősítették, hogy Vidnyánszky Attila marad a Nemzeti Színház vezetője, hogyigaz, nem is volt más pályázó, a Pesti Magyar Színháznál 2019 januárjában született döntés, és Zalán János megtarthatta a pozícióját, de a Szegedi Nemzeti Színháznál például váltás volt, Gyüdi Sándor helyett Barnák László került a teátrum élére.

Most újabb három színháznál hirdették ki, kié lett a győztes pályázat. A Deszkavízió információi szerint:

Az Örkény Színház igazgatói posztját 2020 és 2025 között továbbra is Mácsai Pál tölti majd be. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas érdemes művész a 2004-es alapítás óta vezeti a főváros ma egyik legnívósabb színházát, mely idén ünnepelte indulásának tizenötödik évfordulóját.

25 év után távozik a hetvenéves Budapest Bábszínház éléről Meczner János, a helyét pedig a jelenlegi igazgatóhelyettes, Ellinger Edina veszi át.

Tovább folytathatja 1992-ben megkezdett munkáját a Kolibri Színház vezetőjeként Novák János.

A Margitszigeti és Városmajori Szabadtéri Színpadokat nyaranta számtalan kulturális programmal feltöltő Szabad Tér Színház vezetéséről nem született döntés, információink szerint újra kiírják a pályázatot.