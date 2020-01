Dolgozókat bocsátottak el a legendás Mátyás Pincéből, átmenetileg bezárt az étterem

Átépítési munkálatok miatt átmenetileg nem üzemel a budapesti Mátyás Pince Étterem. Bibók Győző, a Mátyás Pince Új Ízei Kft. ügyvezető igazgatója az Index kérdésére elmondta, hogy a Mátyás Pince Étterem korszerűsítése, karbantartása időszerűvé vált, amelynek oka, hogy erre az ingatlan tulajdonosai az elmúlt időszakban nem áldoztak. Az ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint a felújítási munkákat már nem lehet halogatni, ugyanakkor az üzemelés mellett ezek nem kivitelezhetők.

Bibók Győző kérdésünkre azt is elmondta, hogy 13 munkavállalónak megszüntették a munkaviszonyát, azonban hozzátette, hogy remélik, a megújult Mátyás Pincében újra együtt dolgozhatnak majd a most elbocsátott dolgozókkal.

A legendás Mátyás Pincét Borostyánkői Baldauf Mátyás és felesége, Antunovics Terézia alapította az igazi nagyvárossá fejlesztett, századfordulós Budapesten 1904-ben. Az egykori Eskü téren, ma az Erzsébet híd pesti hídfőjénél álló eredetileg bor- és sörházként funkcionáló vendéglátóhelyet többször is átépítették, bővítették. Már rögtön az első évben az utcafront felé is bővült a hely, ekkor még csak egy kényelmes szabadtéri teraszt nyitották meg az akkori Kéményseprő utcában. A Mátyás Pince egyre fokozódó népszerűségét mutatja, hogy tíz év múlva komolyabban is bővíteni kellett a vendégek fogadására alkalmas helyiségeket, a 1910-es évek derekán adták át a Nagytermet és a Zenetermet, a negyedszázados jubileumra pedig megnyílt a Jubileumi és a Halász terem.

A Mátyás Pince máig meghatározó arculatát azonban csak a harmincas években, a leglátványosabb átalakítása során nyerte el. Az alapító unokájának visszaemlékezése szerint Baldauf Mátyás egy erős váltással átpozicionálta a helyet: a Népstadiont is tervező ifj. Dávid Károly építész és Haranghy Jenő festőművész javaslatára az eredetileg saját neve alatt futó üzletet az egyik legnépszerűbb magyar uralkodó, Mátyás király életéből vett jelenetekről készült festményekkel turbózta fel, hogy még népszerűbbé tegye a helyet a potenciális vendégek számára.

A Mátyás Pincének helyet adó, a Dreher által épített bérház szerencsére túlélte a huszadik század minden kataklizmáját, és bár a második világháború utáni jegyrendszer nem tett jót az üzletnek, egészen az 1949-es államosításig továbbra is hektószámra mérték a sört a vendéglátóhelyen. Az a gasztronómiai profil, amely ma mindenkinek beugrik a Mátyás Pincéről (vagyis hogy a külföldi vendégeknek is fogyaszthatóvá tett magyaros ízek uralják az étlapot), csak a szocializmusban vált a vendéglátóhely jellemzőjévé. Ekkor alakult át a söröző voltaképpen számtalan fogást kínáló étteremmé is.

Az, hogy az egykor külföldi sztárokat, politikusokat és a hazai művészvilág színe-javát is gyakran fogadó étterem mikor nyithat ki újra, nem tudni. A menedzsment mindössze annyit közölt ezzel kapcsolatban, hogy a Mátyás Pince tulajdonosa és üzemeltetője mindent elkövetnek, hogy a lehető legrövidebb idő alatt elkészüljenek a munkálatok, és mihamarabb újra fogadhassák a vendégeket.