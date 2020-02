Bán Teodórán bukhat a kormány-főváros egyezség a színházakról

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Miután nyilvánosságra került Budapest főpolgármesterének előterjesztése arra vonatkozóan, hogy milyen önkormányzati színházaknál tudná elképzelni azt, hogy az állammal közösen működtesse, illetve Karácsony Gergely egy Facebook-posztjában kifejette, hogy a Szabad-Tér Színház működését a főváros maga finanszírozza:

Ezt a színpadot többek között független színházi produkciók befogadására is alkalmas helyszínné tesszük, ehhez igazítjuk a cég jogi státuszát és működtetését.

Karácsony Gergely előterjesztése alapján a főváros azoknál az intézményeknél adna beleszólást az államnak a működésbe, ahol most is a kormány számára elfogadható igazgató van (p. Nemcsák Károly vagy Dörner György), viszont megóvnák például a kormányzati támadások kereszttüzébe került Katonát. Nem szerepel a listában a Szabad-Tér Színház, amit szintén a kormánynak kedves igazgató vezetett eddig, Bán Teodóra, akinek pályázatát decemberben nehezen érthető okokból nyilvánították érvénytelennek, és láthatóan új vezető kinevezésére készültek. Információink szerint a kormány Bán újrakinevezését is elvárta volna a fővárostól, ezt viszont a DK tartotta elfogadhatatlannak.

Kedden délben sajtótájékoztatót tartott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Láng Zsolt, a fővárosi Fidesz-frakció vezetője. A két politikus bejelentette, amennyiben nem Bán Teodóra lesz a Szabad Tér Színház következő igazgatója, hanem Benkő Nóra, akkor megszakítják a tárgyalásokat a fővárossal, és a kormány nem finanszírozza tovább a budapesti színházakat.

Decemberben jött a hír, hogy a főváros ugyan a Margitszigeti és Városmajori Szabadtéri Színpadokat működtető Szabad Tér Színház élére egyetlen pályázó volt, az intézményt 2002 óta vezető Bán Teodóra, a pályázatot mégis érvénytelenítették, és újat írtak ki. Gulyásék szerint itt politikai döntést született (ők a DK-t, pontosabban Gyurcsány Ferencet sejtik a háttérben), ugyanis a szakmai bizottság egyhangúlag Bán Teodórát támogatta, és kifogásolták, hogy a véleményüket a főváros semmibe vette. Mint megjegyezték, a főváros és a kormány együttműködésének az volt az alapja, hogy meghallgatták és figyelembe vették a szakmai döntéseket, de azzal, hogy Karácsonyék a szerintük alkalmatlan Benkő Nórára bízná az intézmény vezetését, ezzel szembe megy, így nem folytatnák tovább a tárgyalásokat, pedig már állításuk szerint közel voltak a megállapodáshoz.

Karácsony Gergely korábban tagadta, hogy politikai alapon döntöttek volna.

Mi azt szeretnénk, hogy ezek az események egységes városmarketingbe illeszkedjenek, a színháznak pedig sok szempontból új funkciót szeretnénk kialakítani – lehet egyik megoldás például a független társulatok gondjaira. Ami Bán Teodóra munkáját illeti, számos érv szól amellett, hogy újra pályázzon, és adott esetben ő vezesse tovább az intézményt.

- nyilatkozta.

Gulyás Gergelyék az újságírói kérdésekre elmondták, hogy Karácsony Gergely visszavonja az előterjesztés, leszavazzák azt vagy elhalasztják az erre a hétre tervezett döntéshozatalt, az mindegy, számukra csak a fontos, hogy "a szakmai bizottság véleményét ne hagyják figyelmen kívül". Leszögezték azt is, hogy ők természetesen nem akarják megsérteni az önkormányzati autonómiát, és "nyitottak az érdemi vitára", de pedzegették, hogy állami támogatás nélkül valószínűleg több színháznak is be kell zárnia, amennyiben a főváros nem von el pénzt más területekről. Karácsony Gergely az előterjesztésében leszögezte, pont azért ment bele abba, hogy bizonyos fővárosi színházakat az állam közösen működtessenek, hogy a forráselvonásra ne legyen szükség. A törvény szerint egyébként 2020. március egyig kellene megállapodásra jutniuk, és Gulyásék szerint még van remény arra, hogy sikerül lezárni a tárgylásokat, persze ehhez arra van szükség, hogy a főváros "visszatérjen a helyes útra."