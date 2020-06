J.K. Rowling új könyvének kiadójánál is áll a bál

Az angol Hachette kiadó munkatársaik nem akarnak tovább dolgozni J.K. Rowling legújabb, The Ickabog című gyerekkönyvének megjelentetésén, de a cég nem engedi, hogy megtagadják a munkát, írja a The Independent.

A brit sajtó szerint a Hachette-nél több, gyerekkönyvek kiadásával foglakozó munkatárs is jelezte, hogy nem hajlandó Rowling könyvén dolgozni, miután az írónő nemrég Twitteren megosztó, egyesek szerint nyíltan transzellenes kijelentéseket tett. Ezekre a kijelentésekre többek között a Harry Potter-sorozat színészei is rosszallóan reagáltak, Rowling pedig egy több ezer szavas válaszcikkben reagált az őt ért kritikákra, és a nyilvánosság előtt bevallotta, hogy párkapcsolati erőszak és szexuális zaklatás áldozata is volt a múltban.

Az Hachette eljuttatta a közleményét a sajtónak is. A szöveg szerint a vállalat úgy tartja, hogy a könyvkiadás egyik sarokköve a szabad véleménynyilvánítás. Hisznek abban, hogy mindenkinek joga van kifejezni a saját gondolatait és hitvallásait, és a cégnél állításuk szerint sosem kommentálnák az írók személyes nézeteit, mint ahogy tiszteletben tartják a munkatársak jogát is, hogy más véleményeken lehessenek.

Az Hachette ezért nem ért egyet azzal, sőt, szerintük a szabad véleménynyilvánítás jogával ellenes, hogy a beosztottjaik azért nem hajlandóak egy könyvön dolgozni, mert nem értenek egyet az író véleményeivel. A közlemény szerint arra sosem fogják kérni a dolgozóikat, hogy olyan könyvön dolgozzanak, amiknek a tartalmát személyes okokból felkavarónak tartják, de itt meghúzzák a határt.

Ez nem az első botrány a Hachette körül idén, ennél a kiadónál jelent volna meg Woody Allen önéletrajza is, ami azonban a dolgozók tiltakozása miatt végül egy másik cégnél kötött ki.

A The Ickabog című regényt Rowling eredetileg tíz éve, még a Harry Potter-sorozat befejezése előtt kezdte el írni, a könyv fejezeteit egyesével osztja meg a honlapján.



