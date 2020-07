Kisfiát még meg tudta menteni a vízbe fulladástól Naya Rivera, magát már nem

Naya Rivera arra használta utolsó erejét, hogy megmentse négyéves kisfiát a fulladástól – mondta el a Ventura megyei seriff a Glee színésznőjéről, aki július 9-én tűnt el a kaliforniai Piru-tavon, egy bérelt csónakon hátrahagyva kisfiát. A színésznő holttestét napokkal később találták meg.

"Arra még elég energiája volt, hogy kisfiát visszajuttassa a csónakra, de arra már nem maradt ereje, hogy magát is megmentse" – mondta a seriff. Mint elmondták, a kisfiút alvás közben, mentőmellényben találták meg a csónakon, mellette a másik mentőmellénnyel.

Miután megtalálták és azonosították a holttestet, a boncolás azt is tisztázta: a színésznő sem alkoholt, sem drogot nem fogyasztott halála előtt. Halálát fulladás okozta.

A színésznő leghíresebb szerepe Santana Lopez, a nyíltan leszbikus pompomlány volt a Glee – Sztárok leszünk! című sorozatban, de felbukkant többek között a Csajok és a Kaliforniába jöttem egy-egy részében is. A Glee stábja közölte: létrehoznak egy segélyalapot a négyéves fiú megsegítésére. A színésznőről és a közösségben vállalt szerepéről megemlékezett több LMBTQ ember is a közösségi médiában. A sorozatban a szereplő barátnőjét játszó Demi Lovato is azt írta róla: Rivera szerepe úttörő volt, hiszen akkoriban még sokkal kevésbé voltak láthatóak a hozzá hasonló emberek a médiában.