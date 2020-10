Veszprém és Esztergom is megjelenik az MTV díjátadó műsorában

Két dunántúli város, Veszprém és Esztergom is bemutatkozik az MTV EMA 2020 online show-ban, melynek hivatalos partnere ebben az évben Magyarország. Az egyedülálló, világsztárokat felvonultató zenei díjátadón az ország ikonikus tájai is megjelennek, és az esemény műsorvezetői az adás ideje alatt Budapest mellett a két dunántúli városból is bejelentkeznek.

Kapcsolódó Budapestre jön az MTV európai zenei díja Virtuális műsort szerveznek, de állítólag így egymilliárd ember is felfigyelhet Magyarországra.

November 8-án, vasárnap a régióban elsőként Londonnal együtt Magyarország lesz az egyik helyszíne a világ legnagyobb és legnézettebb könnyűzenei díjátadójának, az MTV EMA-nek. Az adás során a nézők egy virtuális utazáson vehetnek részt, és megismerhetik Magyarország emblematikus helyszíneit.

A show alatt a világhírű magyar szupermodell, Palvin Barbara vezetésével elsőként Veszprémet, a királynék városát, az ország első és legrégebbi püspöki székhelyét láthatják a nézők, amely 2023-ban Európa kulturális fővárosa lesz. A másik vidéki helyszínen pedig a Dunakanyart és fővárosát, Esztergomot tekinthetik meg az érdeklődők.

A műsor további két budapesti helyszínről is bejelentkezik, így az MTV-díjátadó valamennyi követője megismerheti a főváros panorámáját és a Széchenyi fürdőt, ahol David Guetta, a világhírű DJ és producer zenél majd.