Indonézia egy misztikus horrort indít az Oscarért

Indonézia Joko Anwar véres, de elegáns horrorfilmjét, a Perempuan Tanah Jahanam című alkotást nevezi a legjobb nemzetközi film Oscar-kategóriájába.

A nevezésekről döntő bizottság a héten jelentette be döntését, amelyről a rendező is beszámolt a Twitteren – írja a The Hollywood Reporter című filmes portál.

Az Impetigore címen futó produkció a Sundance Filmfesztiválon debütált januárban, és kizárólag a horrorra, valamint thrillerre specializálódott Shudder streamingszolgáltatáson érhető el.

A történet egy fiatal nőről szól, aki megtudja, hogy talán megörököl egy házat a szülőfalujában. Egyik barátjával hazatér, mit sem sejtve arról, hogy a falulakók valójában meg akarják ölni, hogy megszabaduljanak egy átoktól.

A film nemrég 17 jelölést kapott az Indonéz Filmfesztivál díjára, köztük a legjobb film, vágás és zene kategóriákban.

Az amerikai filmakadémia 2021. március 15-én jelenti be az Oscar-jelölteket. A koronavírus-járvány miatt a díjátadó gálát április 25-re halasztották.