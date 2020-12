Nyolcezer kilométert megtettek. Hét európai országban kikötöttek már. Volt, hogy majdnem elsüllyedt a hajójuk, és hatalmas vihar elől is menekültek már. Réka és Kristóf története az Indexen.

Nem mindennapi életet választott magának két fiatal. Réka és Kristóf egy pár, három éve határozták el, hogy hajóval megkerülik a Földet. Mivel mindketten szeretik a kalandot, nem gondolkodtak rajta túl sokat. Kristóf kitalálta, Réka követte őt.

A történet Kristóf gyerekkoráig nyúlik vissza. Már akkor rendszeresen járt a tengernél, a hajókkal is korán megismerkedett. Édesapja még a 1980-as évek végén vett egy japán csónakmotort, amit végül nem használtak semmire.

Változtatni akartam az életemen. Arra gondoltam, kezdhetnék valamit vele

– emlékszik vissza Kristóf, aki most már napi szinten használja vízen járó otthonaként a garázsban évtizedeken át porosodó csónakmotorhoz szerelt vitorlást. Kalandjukat három éve a barátnőjével, Rékával kezdték. Bár a fiatal lány könnyen megbarátkozott a gondolattal, hogy életvitelszerűen hajóval utazza be a világot, a tengeri életet annál nehezebben szokta meg.

Ez az életforma nem könnyű. Az elején inkább csak utas voltam. Később, amikor ráébredtem az igazi veszélyekre, bénító félelem uralkodott el rajtam

– meséli Réka hozzátéve, hogy amikor Szicíliából Szardíniára tartottak, egy 100 kilométeres elektromos vihar kergette őket, egész éjszaka menekültek előle.

A hajót egyetlen villámcsapás azonnal elsüllyesztené. De egy vihar elektromágneses hulláma is komoly károkat tud okozni: a hajó teljes elektronikáját tönkreteheti. Az összes mozdítható számítástechnikai eszközt ilyenkor a sütőbe kell rejteni, mert az Faraday-kalitkaként árnyékol.

Kristóf a veszélyes helyzetekben nem fél. Gyakorlatias mérnök lévén a problémák megoldására fizikai példaként tekint, és arra koncentrál, hogy ezeket mihamarabb megoldja.

Az időjárásról egyébként meglehetősen jól tudnak tájékozódni; a partokhoz közel interneten, a nyílt vízen rádión és műholdakon keresztül. A kisebb zivatarokat radaron látják, ezeket jó eséllyel ki tudják kerülni.

Semmit nem bíznak a véletlenre, megtanultak alkalmazkodni, előre gondolkodnak, és nagyjából mindenre van B és C tervük is, s még így is érik őket meglepetések.

Közel egyévnyi szárazdokk után a hajót új szerelvényekkel rakták vízre. A tizenháromból kettő nem zárt renderesen, emiatt süllyedni kezdett. Ezt költséghatékonyan kellett megoldaniuk, mert nagyon drága lett volna a régi bevált módszerrel javítani a hibát.

Egy IKEA-s doboz segítségével sikerült a szerelvény közvetlen környezetében egy mini-szárazdokkot kialakítani. A hajóhéjhoz ragasztott dobozból egy újrahasznosított zuhanyszivattyúval szívtuk le a tengervizet, hogy a szerelvényt szétcsavarhassuk, és újra tömíthessük.

A rossz élmények, amelyek valójában nem is azok, hanem inkább tanulságok, még jobban összekovácsolják a fiatal párt. A tengeren egy személyben ők a kapitány, a hajómérnök, a szakács, a háziorvos, így több szerepben is megismerik egymást.

Az utat önerőből finanszírozzák. Bár mindkettőjüknek van munkája, mégis törekednek a költségek minimalizására: például nem alszanak drága hotelekben vagy jachtkikötőben, napelemből van áramuk, és sokat horgásznak.

Fotó: Hasas Réka Halászat éjszaka a Tirrén-tengeren

A bioritmusukat a természet határozza meg. A többnapos átkelések alatt folyamatosan váltják egymást a kormányosi poszton. Az idejük nagy részében főznek, olvasnak, esznek, filmet néznek, vagy home office-ból dolgoznak.

Réka emellett más érdekes dolgot is csinál. Rengeteg időt tölt helyi folkloristák felkutatásával, akikkel interjúkat készít, ezekről montázsokat készít YouTube-csatornájára. A videókhoz angol feliratot fogalmaz, hogy bárki megérthesse az elhangzottakat.

Van egy vándorkiállításuk is, ami tizenkettő amatőr fotós munkáját mutatja be. Eddig tizenöt alkalommal, tizenöt különböző helyszínen állították ki a teljesség igénye nélkül a magyar kultúrát bemutató fotókat. Ez a koronavírus-járvány alatt sokáig szünetelt, de a héten sikerült egy kis spanyol településen kiállítaniuk.

Számomra fontos a magyarságtudat, mivel kisebbségben felnőve azt gondolom, ez a fennmaradásunk záloga

– mondja Réka, aki az erdélyi fennsíkon, egy kis faluban, Réven született. Emiatt több szál is köti őt a népi kultúra szeretetéhez, sokszor megfordult a közeli néptáji egységeken, Kalotaszegen, Széken és a Gyimesekben, gyerekkora óta pedig néptáncol. Amikor eldöntötte, hogy Kristóffal tart, mindenképpen szerette volna a hajóutat valami folklórral kapcsolatos, magyarságtudatot erősítő projekttel összekötni.

A fiatalok most Spanyolországban vannak, arra készülnek, hogy a Gibraltári-szoroson áthaladva kikössenek a Kanári-szigeteken. Horvátországból indultak. Eddig sikerült 8 ezer kilométert megtenniük a Mediterráneumban. Érintették Montenegrót, Szlovéniát, Olaszországot, Görögországot, majd fordultak nyugatnak. A Kanári-szigetek látogatása után pedig Gambiába, Brazíliába és a Karib-térségbe hajóznak.

A Föld hasának kerülete mintegy 40 ezer kilométer az Egyenlítőnél. Ezt nyílegyenesen nem lehet megtenni, ezért az útjuk magasabb szélességeken hajózva is valamivel hosszabb lesz ennél, mire a Földet megkerülik.

Fotó: Hasas Réka Piros szaggatott vonal jelöli eddig megtett útjukat Európában

Kristóf szerint a tengeri élet alázatosságra tanít. A hullámok arra visznek, amerre a kedvük tartja, az ember csak egyetlen dolgot tehet: alkalmazkodik.

Bár Rékáék SZABADOK, NINCSENEK HELYHEZ KÖTVE, DIGITÁLIS NOMÁDKÉNT ÉLIK A NAPJAIKAT,

nem céljuk példát mutatni. Úgy vélik, ez az élet nem való mindenkinek. Ők persze boldogabb életet elképzelni se tudnának maguknak. A szabadságnak azonban ára van: a családdal csak az interneten keresztül kommunikálnak, szeretteik hiánya olykor megviseli őket.

Aztán amikor egy új helyre behajóznak, legyen az pezsgő metropolisz, történelmi jelentőségű hely vagy természeti látványosság, mindig nagy izgalom tölti el őket. A sok szép látvány, az új kultúra felfedezése, a helyi ételek feledtetni tudják a honvágyat.

Ha van ilyen, Görögország számunkra a földközi vitorlás paradicsoma. Ezernyi sziget, kedves emberek, gazdag folklór, finom ételek várnak felfedezésre. Spanyolországot is nagyon kedveljük, a laza életvitel, isteni ételek és a fejlett infrastruktúra miatt.

Pár kivételtől eltekintve a hajós élet még a vírus idején is nagy szabadságot ad. Ha bizonyos országok a behajózásnak határt is szabnak, kevés az, amelyik tiltja a felségvizek elhagyását. A szabályoknak és előírásoknak eleget tesznek. Utazásukat eddig a pandémia különösebben nem befolyásolta.

Remélik, hogy szilveszterre elérik a Madeira-szigeteket.

A fiatalok útját itt, a Facebookon és itt, az Instagramon is lehet követni.

Borítókép: Folkoricum Around The World / Facebook