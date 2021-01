Liam Neeson új akciófilmje megverte a Wonder Womant

A hétvégén átvette a The Marksman az észak-amerikai kasszasikerlista vezetését. Liam Neeson új akciófilmjére a premier hétvégéjén 3,2 millió dollárért (956 millió forintért) váltottak jegyet a nézők a mozikban − számolt be az MTI.

Neeson előző, októberben bemutatott akciófilmje, a Becsületes tolvaj, amely szintén az Open Road produkciós cégnél készült, az Egyesült Államokban végül 14 millió dollárral (4,2 milliárd forinttal) zárta forgalmazását, globálisan pedig 28 millió dollárt (8,4 milliárd forintot) keresett.

A The Marksman, akárcsak a Becsületes tolvaj vagy a Robert De Niro főszereplésével forgatott Nagyapa hadművelet a pandémia alatt nagyon alacsony bevétellel tudtak eljutni a kasszasikerlista élére. A koronavírus-járvány elleni védekezés miatt ugyanis az észak-amerikai mozik 65 százaléka zárva tart.

A második helyet a listán a Wonder Woman 1984 szerezte meg, amely a négynapos hosszú hétvége alatt összesen 2,6 millió dollárral (776 millió forinttal) növeli jegybevételeit Amerikában. Harmadikként a Croodék: Egy új kor című animációs film végzett. Negyedik helyen Tom Hanks főszereplésével a News of the World áll, a Milla Jovovich közreműködésével forgatott Monster Hunter pedig az ötödik helyen végzett hétvégén a jegyeladások tekintetében.