Kiosztották a Brit Független Filmdíjakat

Anthony Hopkins a The Father című demenciadráma főszereplőjeként, A nomádok földje a legjobb nemzetközi független filmként kapott díjat csütörtökön, a Brit Független Filmdíjak (BIFA) online átadásán.

A variety.com beszámolója szerint a virtuális ceremónia házigazdája Tom Felton volt, a díjak átadásában Zendaya, Daniel Kaluuya, Emma Corrin és Riz Ahmed is közreműködött.

A The Father több trófeát is begyűjtött: Hopkins mellett a film rendezője, Florian Zeller is díjazott lett. A legjobb forgatókönyv és a legjobb vágás díját is a produkció kapta.

A nomádok földje, Chloé Zhao alkotása a legjobb nemzetközi független film díját kapta. Zhao filmje az idei díjszezon egyik legnagyobb győztese, mióta a velencei filmfesztiválon megkapta az Arany Oroszlán-díjat, számos más fesztivál és több kritikusszervezet is a produkciónak adta fődíját.

Sarah Gavron műve, a Rock a legjobb brit független film díját nyerte el, de a legjobb női mellékszereplő és a legjobb debütáló színész díja is a film szereplőinek, Kosar Alinak és D'angelou Osei Kissiedunak jutott.

A 17 díjra jelölt pszichológiai horror, a Saint Maud rendezője, Rose Glass szerezte meg a legjobb debütáló rendező díját, és a film operatőre, Ben Fordesman is kitüntetett lett.

A His House című horrort jegyző Remi Weekes a legjobb rendező díját kapta. A film női főszereplőjét, Wunmi Mosakut pedig a legjobb színésznő trófeájával jutalmazták. A film elismerést kapott a speciális effektusai miatt is.

A BIFA dokumentumfilmes díját az autizmussal foglalkozó The Reason I Jump nyerte el.