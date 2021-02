Ma este kiderül, ki Magyarország példaképe

Ma este nyolc órától bárki élőben online követheti a Highlights of Hungary eredményhirdetését. Az esemény mindössze egy órás, az ünnepi műsort Mádai Vivien vezeti, aki egyben az összefogás egyik nagykövete is.

A Highlights of Hungary nonprofit kezdeményezés, évente, kategóriák nélkül díjazza a legkiválóbb magyar kreatív teljesítményeket. Szempontjuk az, hogy a kiválóság, a hazaszeretet és a cselekvő lokálpatriotizmus értékei mentén példaképeket állítsanak mások elé. A jelöltek kiválasztásában tíz választott nagykövetük járta az országot. A példaképek bemutatását követően ma este nevezik meg a nagykövetek győztesét, valamint a közönség kedvencét is.

A díjátadó színfalai mögött az Index mint az esemény médiatámogatója rövid werkfilmeket forgat, amelyben megszólalnak a nagykövetek és a győztesek is. Az exkluzív tartalmat holnap bárki megnézheti itt az Index oldalán, ahol most felkészülésként meghallgathatja három nagykövettel készült podcast adásunkat is.

Külön figyelmet fordítunk az index szerkesztőségének kedvencére , a KIKAPCS. Alapítványra, amely a szerkesztőség belső szavazásán az élen végzett.

(Borítókép: Talabér Géza és Ducsai Szabolcs)