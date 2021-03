Vadonatúj kulturális fesztivál indul a pandémia legkritikusabb szakaszában

Új fesztivál debütál a hazai kulturális térben, ezúttal Bartók születésének 140. évfordulója alkalmából: a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek szervezője és programgazdája a Müpa. Az elsősorban komolyzenei fókuszú fesztivál célja a Bartókra való emlékezésen túl az, hogy Magyarországot még jobban bevonja a turisztikai körforgásba, és országos eseménysorozattá váljon a következő években. A Bartók Tavasz április 2–18. között világpremiereket is közvetít, mindent kizárólag az online térben.

Nehéz dolga van egy fesztiválnak, ha a pandémia legnehezebb időszakában indul, márpedig ez a sors jutott a most színre lépő Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Heteknek is. Ráadásul konkurenciának itt a 40 éves Budapesti Tavaszi Fesztivál ugyanabban az időben, ahol ugyanúgy voltak-vannak mindig nemzetközi fellépők.

Na de nézzük akkor a pozitív dolgokat. Az esemény nemzetközisége azt jelenti, hogy világhírű koncerthelyszínek jelentkeznek be rangos, világhírű résztvevőkkel:

a Milánói Scala,

Sir John Eliot Gardiner,

René Jacobs,

a Royal Philharmonic Orchestra,

az English Baroque Soloist & Monteverdi Choir,

hogy csak párat említsünk, s itt van mindjárt egy jó kis hazai:

a 95 éves Kurtág György, akinek egyetlen operája, a Fin de partie (A játszma vége) magyarországi bemutatóját élőben közvetítik.

A Bartók Tavasz szervezésében fellép a Juronics Tamás vezette Szegedi Kortárs Balett is, ezúttal stílszerűen Bartók Concertójával.

Juronics már Bartók összes színpadi művét megkoreografálta, kezdve a Mandarinnal (amit vagy százszor maga is eltáncolt),

folytatva a Fából faragott királyfival és a Kékszakállúval, a Concertót viszont, ami nem színpadi mű, már tíz éve tervezi tánccá formálni. Mi sem időszerűbb alkalom tehát, mint a Bartók Tavasz. A táncosok már nagyban próbálják is a művet, ki tudja, épp milyen rovar formájába bújnak éppen. (Bartók ugyanis szenvedélyesen gyűjtötte a rovarokat, ez is megjelenik a darabban.) A Szegedi Kortárs Balett mellett fellép a Pécsi és a Győri Balett is, mindhárom balett-„nagyhatalom” kiveszi a részét Bartókból és a tavaszból.

A Kelemen Kvartett pedig a Kelemen Barnabás–Kokas Katalin házaspár vezetésével négy év után újra összeáll az alkalomra, és Bartók valamennyi vonósnégyesét megszólaltatja. De lesz még Lajkó Félix és a Nemzeti Filharmonikusok is, az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus, és fellép a Forte társulat is.

A Bartók Tavasz ugyan az online térbe szorul, mégis próbálja továbbépíteni a Budapest brandet: a budai várban tartják Charlie és a Bagossy Brothers Company koncertjét, a közönség pedig otthonról nézheti. Hogy Charlie-nak mi köze Bartókhoz, egyelőre homály fedi, de hátha kiderül.

Az online formátum egyetlen előnye a közönség szempontjából nem elhanyagolható ingyenességen túl a nemzetköziség:

a programokat az egész világon látni lehet.

Ennek dacára Bartók mondása igaz marad: Soha senki nem ismerheti meg a maga teljességében a világot, hiszen az időben is, térben is végtelen.

(Borítókép: Szegedi Kortárs Balett. Fotó: Lakatos János / Bartók Tavasz)