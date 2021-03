Nyitnak a mozik Los Angelesben

Az AMC, a világ legnagyobb moziüzemeltető vállalata március 15-én két moziját is újranyitja Los Angelesben – jelentette be a cég. A filmek fellegvárában a koronavírus-járvány miatt a mozik már majdnem egy éve zárva tartanak. A helyi hasóságok azonban engedélyt adtak az óvatos újranyitásra, egyelőre két Los Angeles-i belvárosi mozinak. Ám hétfőtől ők is csak negyedházzal üzemelhetnek.

Az AMC azt tervezi, hogy jövő hét végétől más filmszínházak is újból megnyitják kapuikat Los Angeles környékén, valamint Kalifornia területén. A lánc összesen 56 mozival rendelkezik, ebből 25 komplexum található Kaliforniában – írja a Rappler.com.