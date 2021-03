Jön a Shazam! folytatása

A gonosz Hesperát játssza majd az Oscar-díjas Helen Mirren a Shazam! című képregényfilm folytatásában − számolt be a Hollywood Reporter. A Shazam! Fury of the Gods című szuperhősfilm a 2019-ben bemutatott eredeti produkció folytatása, és várhatóan 2023-ban kerül a mozikba.

A New Line és a Warner Bros. produkciójában készülő film szereposztásában Helen Mirren mellett Rachel Zegler neve is látható. Zegler, aki Steven Spielberg új West Side Story-filmfeldolgozásában debütált, Hespera húgát alakítja a filmben.

Shazam szerepében ismét Zachary Levi jelenik meg, és szuperhőst játszik Adam Brody is, aki legutóbb az Oscarra jelölt, Ígéretes fiatal nő című filmben szerepelt. A forgatókönyvet Henry Gayden írta, a produkciót David F. Sandberg rendezi.

Helen Mirrent négyszer jelölték Oscar-díjra, 2006-ban meg is kapta az arany szobrocskát A királynő című film főszerepéért. A filmcsillagot korábban a Red című akciófilmben és annak folytatásában, valamint a Halálos iramban: Hobbs és Shaw című filmben is láthatták a nézők.