Igazi olasz dráma a Gucci-film fogadtatása

Több mint fél év múlva, a forgatókönyv szerint novemberben mutatják be Ridley Scott filmjét, a Gucci dinasztiáról szóló House of Gucci című filmet, de már most botrány van körülötte. A film a The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed című könyvre épül, a négy főszereplő pedig Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto és Lady Gaga lesz.