Fehérjehalmazok, szarjankók és kretének, avagy nyelvében él a nemzet

Kicsit nagyon megváltozott a közbeszéd az elmúlt évtizedben, és ez nemcsak a közösségi média elterjedésének, hanem a megváltozott társadalmi nyelvhasználatnak is köszönhető. Mindannak, ami árad egyes televíziós vitaműsorokból, azok hangulatából, az érvek nélküli kinyilatkoztatásokból, vagy éppen a közösségi oldalak kommentjeiből, a zsigeri, gondolatok vagy érvek nélküli megnyilatkozásokból.

Örök kérdés, hogy a nyelv mennyire és mikor bírja el a káromkodást, miközben tudható, annak gyakran helye és szerepe van. Pszichológiai és akár edukációs is. A gyűlöletből fakadó szavak használata azonban, különösen úgy, hogy bántó céllal és szándékkal születnek, romboló hatású is lehet. A gond pedig az, ha ezek használata úgy keveredik, hogy a kettő közötti különbség határai elmosódnak, és úgy tűnik, hogy ez társadalmilag is elfogadott és helyes.

Az Index kultúra rovatának podcastja, az arútluK ezúttal a közbeszéd romlásával foglalkozik, a zsigeri, ösztönkommunikáció jelenlétével, és azzal, hogy azok, akiknek figyelni kellene arra, hogyan formálják a közvéleményt, olykor maguk is elveszítik a vezérfonalat.

A podcast elején szóba kerül Törőcsik Mari, a nemzet színészének halála, és az is, hogy a Nemzet Színésze milyen szépen használta a magyar nyevlet. A beszélgetésből megtudható még az, hogy

ki vagy mi a fehérjehalmaz,

bántó-e, ha azt mondjuk a másikra, hogy kretén,

miért káromkodnak a politikusok,

meggyőzni vagy legyőzni kell-e a másikat egy vitában,

s hogy mi van bizonyos szint fölött és bizonyos szint alatt.

Az Index arútluK podcastjában Kozár Alexandra, Vig György és F. Tóth Benedek beszélget. Mindhárman az Index kultúrrovatának tagjai.