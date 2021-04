A filmeknek már rég létrejöttek streaming szolgáltató platformok, a zenészek is jutnak plusz bevételhez, ha feltöltik számaikat különböző zenei oldalakra és alkalmazásokra, és a koronavírus-járvány a színházak lehetőségeit is kibővítette, így már szélesebb közönséghez is eljuthatnak előadásaikkal.

Most viszont eljött az írók ideje.

Indul a Nuuvella, ami megoldást kínál a történetre éhező olvasóknak, hogy rengeteg könyvhöz és novellához jussanak, és mindezt akár egy regény áráért is kevesebbért. A platform az íróknak ezzel pedig lehetőséget biztosít ahhoz, hogy közvetlen anyagi támogatáshoz jussanak.

Arról korábban már az Index is írt, hogy egy könyv kiadásából a szerzőhöz jut a bevétel legkisebb százaléka, így hiába dolgozik egy író a történetén akár hónapokon keresztül, benne van a pakliban, hogy a megjelenő regénnyel alig keres majd. Sokan ezért az írás mellett rengeteg más munkát is vállalnak, előadásokat tartanak.

Amikor próbáltunk utánajárni a dolog miértjeinek, mindenhonnan és mindenkitől azt a választ kaptuk, hogy a könyvkiadás magas költségekkel jár, mindeközben a kiadó vállal kockázatot, fizet egyéb szolgáltatásokért, amelyek a regény megjelenését segítik. Ilyen a korrektor, szerkesztő, akár fordító, grafikus, a nyomda és még sorolhatnánk, hiszen a boltokba érkezéséig egy könyv sok állomáson megy keresztül.

Ám a rengeteg plusz költség miatt az írók arra kényszerülnek, hogy vagy tömeggyártásba meneküljenek, vagy több energiát fordítsanak marketingre, mint akár írásra. Úgy tűnik, ezen a helyzeten tud segíteni ez az új oldal.

Az alapelképzelés az, hogy az olvasó havonta előfizet, és ennek az összegnek egy kis része illeti a platformot. A fennmaradó összeget az olvasó a saját profiljához tartozó számláján tárolja, és minden hónapban ki tudja választani, mely szerzők között szeretné elosztani a pénzt. Ha ezt nem teszi meg, az az összeget minden hónap végén automatikusan szétosztják az írók között.

Fotó: Index

Szerzői részről az oldalnak nincs anyagi vonzata. Az első feltöltött műveket mindenkinél ellenőrzik, hogy megfeleljen a formai követelményeknek. Amíg ez a folyamat nem zárul le, másik írást feltölteni sem lehet. Később már véletlenszerű ellenőrzés várható, a szerzők az ötödik alkotástól lényegében szabad kezet kapnak.

Mivel a szerzők és az oldal között nem születik megállapodás, így már korábban publikált művek is felkerülhetnek, illetve ha az oldalon befutna egy könyv, ami felkeltené egy kiadó érdeklődését, de a megjelenéshez máshol nem lehetne jelen a történet, akkor a műveket törölni is lehet.

A szerzők emellett megjelölhetik közösségi média elérhetőségeiket a saját Nuuvella profiljukon, így átirányíthatják saját felületeikre is az olvasókat. A regisztrációhoz mindenkinél szükséges a személyazonosság igazolása, viszont publikálni ezek után álnéven is lehet.

Olvasói részről pedig arra lehet számítani, hogy az oldal mindig megjegyzi, hol hagyták abba az olvasást, így a legközelebbi belépésnél onnan tudják folytatni. Emellett egy idő után az algoritmus a hasonló tartalmú műveket is ajánl, így alakul a platform az olvasói igényekhez.

Az oldal egyik alapítója Alcser Norbert a Publio Kiadó élén testközelből tapasztalja, hogy a könyvpiac évtizedek óta változatlan. Elavult üzleti modellel. Látta, hogy a szerzőknek, íróknak nincsen közvetlen bevétele, és nem ők szabályozzák a kiadást, csupán kiszolgálják a piac igényeit, de gyakorlatilag magukra hagyva keresik lehetőségeiket. Az oldal kezdőoldala egyfajta irodalmi magazinként működne, a Nuuvellával pedig idővel kiépülhet egy olyan írói archívum, amire eddig online nem nagyon volt példa.