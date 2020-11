A címben olvasható kérdést egy ismert, neves magyar író felelte az Indexnek válasz helyett, amikor azt kérdeztük tőle, hogy szerinte mekkora volna az a méltányos összeg, honorárium, fizetség, amit egy megírt és kiadott regényért kellene kapnia. Százalékban.

Lefordítva: ha egy könyv árát száz forintnak vesszük, a terjesztő abból elvisz 50-60 százalékot, míg az író csupán 6-7 százalékot lát belőle. A többi rész a kiadóé, amiből fizetni kell a szerkesztőt, a nyomdát, a tervezőgrafikust, a tördelőt, a korrektort, az olvasószerkesztőt.

Gondoltuk, utánajárunk annak, hogy a könyvpiac szereplői mit gondolnak erről, és azt tapasztaltuk, hogy ami egy magánbeszélgetésen evidenciának számít, vagyis panaszkodásnak, mindez, ha arccal és névvel kell vállalni, az írók sok esetben inkább az

formulák, és hasonló szabadkozó mondatok mögé bújnak.

Az egyik legőszintébb kifakadás így is a neves és híres író érdeme, a „Miért a mi zsebünkben turkálnak, így is mi kapjuk a legkevesebbet!”, éppen ezért úgy gondoltuk, összeállítunk egy kérdőívet, amit kifejezetten íróknak szántunk, és amiben – a többi között – megkérdezzük tőlük, hogy

A kérdőívet több tucat magyar írónak elküldtük. Arra kértük őket, hogy ha a válaszadás számukra kellemetlen, kitölthetik név nélkül is.

Olyan kevesen válaszoltak, ami alapján nem lehet statisztikát összeállítani,

A kérdőíves válaszadók közül Szálinger Balázs vállalta a nevét. Ő úgy gondolja, hogy az lenne a jó gyakorlat, ha egy író a könyv árának 6-10 százalékát kapná meg. Neki nincsenek rossz tapasztalatai a kiadókkal, a fogyásjelentést rendszeresen megkapja. Szerinte egy könyv promotálásban a kiadónak és a szerzőnek is egyforma elánnal részt kell vennie, és egy könyvért 2-3 ezer forintnál többet nem kellene kérni.

Ezt már Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke mondja. Szerinte nemcsak az írók honoráriuma alacsony, a kiadói dolgozóké is, sőt ha lehet, utóbbiaké még alacsonyabb. Ha ugyanis egy könyv árából 50-55 százalékot visz el a terjesztés, vagyis a kereskedő, és 10 százalék a kiadói rezsi (bérleti díj, villanyszámla, szállítás, raktározás stb.), akkor marad 35 százalék minden egyéb kiadói költségre: a szerkesztő, a tervező, a korrektor, a tördelő, a tipográfus, a fordító díjára és a nyomdaköltségre.

Számításai szerint a szerzői honorárium 7 és 15 százalék között mozog, eladott példányszámtól függően sávosan szokták megkötni a szerződéseket. Ha illusztrátor is van, akkor ketten osztoznak ezen a százalékon, ami tovább ront a helyzeten. Jogköteles kép, műalkotás, több szerző tovább terheli a költségeket.

A jogdíjak mértéke mindenütt a világon hasonló, az író kapja az eladott könyv árából a legkevesebbet. Egy bestsellerszerző a szokásosnál magasabb jogdíjat is kialkudhat.

Kovács Péter, a Libri vezérigazgatója arra a kérdésre, hogy nem irreálisan magas-e a terjesztők 50-55 százalékos részesedése egy könyv árából, azt mondja, nemhogy magas ez az arány, de inkább alacsony.

A kiadók sokkal nagyobb hasznot realizálnak. Mi öt százalék haszonkulccsal dolgozunk, a kiadók ehhez képest kétszer-háromszor ekkorával, tehát egy könyv árából náluk minimum tíz százalék marad. Az írók honoráriumához én nem tudok hozzászólni, nem is ismerem azokat. A mi 50-55 százalékunk nagyban a bolthálózat fenntartására megy el. Az nem igaz, hogy a példányszámokat ne lehetne követni vagy el lennének titkolva, mi minden hónapban darabra pontosan jelentjük a kiadóknak a példányszámfogyást, és utána 45 nappal ki is fizetjük. A legnagyobb válságot a könyvpiac, így mi is 2008-ban könyveltük el, azóta szerencsére magához tért a piac, és stagnál. A két hónapos boltzár idején öt-tíz százalékos veszteséget könyveltünk el.