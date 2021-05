Viva La Viola!

Pjotr Iljics Csajkovszkij (1840–1893) hat gyerek közül a második gyermek volt a családban. Már négyévesen dalt komponált a húgával. Zongorázni tanult, majd jogot is. Anyja halálát követően, 1854-től nem csupán zongora- és énekleckéket vett, de figyelme az operák világa felé fordult. Megtanult orgonálni és fuvolázni is.

Zeneszerzői zsenialitása mögé magánéleti árnyak vetültek, s bár huszonnyolc évesen nősülésen törte fejét, mégis inkább a férfiak érdekelték. Később ugyan plátói viszonyt ápolt egy vasúti vállalkozó özvegyével, aki anyagilag is támogatta, és egy rajongóját végül kényszerűségből elvette, a frigyet a nő sorozatos házasságtörései miatt fel is bontották. Egy időben depressziótól is szenvedett, öngyilkos akart lenni. Magányossága elől a komponálásba menekült, sokat utazott.

Egyik legismertebb művét, a Hattyúk tava balettet a cár kérésre írta. A balett 1877-es moszkvai bemutatóján azonban a siker elmaradt. Ennek ellenére sikeres zeneszerzőként tartották számon, Oroszországban és Nyugat-Európában is ünnepelték. Tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halálának oka ma is talány. Egyik olvasat szerint kiderült homoszexualitása miatt vetett véget életének. Mások a kolerát okolták...