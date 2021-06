Friss Hús-díjas lett a jelenünket abszurd humorral bemutató magyar film

Nagy Borbála filmje, a Pannónia dicsérete lett a legjobb magyar élőszereplős rövidfilm a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon. A május 27. és június 2. között zajló verseny zsűrijének indoklása szerint a film

szofisztikáltan, abszurd humorral mutatja be jelenünket, amelyben élünk. Filmnyelve letisztult, de egyúttal teret ad a nagyszerű színészi alakításoknak.

A legjobb magyar animációs film Szakály Réka Anna filmje, a Reduction lett. A zsűri indoklásában a szorongató világvége-hangulatot, szavak nélküli, különleges, egyedi képi világot emelte ki.

A fiatalon elhunyt producerről elnevezett Lovas Nándor-díjat Horváth Réka filmterve, a Balagán nyerte. Az ítészek ezzel indokolták:

A hibátlan prezentáció érzékletesen, átélhetően mutatta be a high concept filmtervet. Vígjátéki alaphelyzetéhez hűen a pitch is szórakoztató és minőségi volt egyszerre, amire nagyon nagy szüksége van most a magyar (kis)filmnek.

A közönségdíjat a queer szekcióban Andella Mirtill filmje, a Mint egy haiku kapta; a nemzetközi dokumentumfilmek között a Das Spiel nyert, a nemzetközi versenyprogramban pedig a The Best Orchestra in the World című rövidfilm.

A legjobb nemzetközi rövidfilm díját a The Criminals (rendező: Serhat Karaaslan) kapta: a Sundance-t is megjárt film egy fiatal pár tragikusan sikerülő szerelmi légyottjának történetét meséli el, kegyetlen tükröt állítva ezzel a török társadalomnak.

Különdíjat kapott a kanadai–magyar koprodukcióban készült animációs film, a Hide, Daniel Gray filmje és a görög Mila (rendező: Andreas Vakalios), amely mély, rejtett érzelmeket tár fel egy apa és lánya között.

A pitchfórum díjazottjai Külön dicséretben részesült Tőkés Anna Az utolsó dobás című filmterve. A Magyar Játékfilmrendezők Egyesülete zsűrijének a díját Chilton Flóra és Tóth Bálint filmterve, a Széllel szemben kapta.

A legjobb színész díját Ujlaki Dénes és Váradi Gergely megosztva kapta a Csendes környék filmbeli alakításáért. A legjobb színésznő Bódi Zsófia lett (Kláramama uzsonnája).

A magyar versenyprogramot értékelő zsűri tagjai Olmo Omerzu szlovén-cseh filmrendező, Péterfy Bori énekes-színész és Reisz Gábor filmrendező voltak. A nemzetközi programról Igor Prassel, az Animateka művészeti vezetője, Ugrin Julianna producer és Szilágyi Fanni filmrendező döntöttek.

A nyertes kisfilmeket egy ideig még meg lehet nézni: június 7-én hétfőn a fődíjas Pannónia dicséretét Budapesten, a Városháza udvarán, kedden pedig az összes díjnyertes filmet levetítik ugyanott. A vetítésekre csak online lehet jegyet venni. Június 11-től pedig a díjnyertes filmeket is tartalmazó best of válogatásblokkot, valamint a Queer Dreams-filmeket a Cinegón lehet majd megnézni két hétig.