Takács Kataliné a Psota-díj

Idén Takács Katalin Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes művész kapta a Psota-díjat. A díjazottat a fővárosban, a Rózsavölgyi Szalonban megrendezett díjátadón Bálint András Kossuth-díjas színművész, a Radnóti Miklós Színház volt igazgatója méltatta. Beszédében párhuzamként megemlítette Posta Irén szenvedélyességét, ami a színpadon és azon kívül is annyira jellemezte lényét. Majd sorolta közös éveiket, Takács Katalin szerepeit. Felidézte azt is, amikor a színművésznő átszerződött tőlük az Új Színházba. Távozása megérintette:

A díjat a kuratórium nevében Básti Juli Kossuth-díjas színművész adta át.

Takács Katalin a díj átvétele után az Indexnek így nyilatkozott:

Kicsit izgatott vagyok. Amikor szóltak, hogy én kapom a Psota-díjat, az nagyon átmelegítette a szívemet. Nagyon jó érzés, hogy rám gondoltak. És nem csupán a kezembe nyomtak valamit, egy amúgy nagyon szép plakettet, hanem műsort is szerveztek köré, ami külön boldogságos. Ez a díj azért is jelent sokat, mert Psota Irén nagyon izgalmas színésznő volt, szuverén és öntörvényű nő, és ez nekem nagyon tetszik. Másrészt azért is fontos, mert azt tapasztalom, hogy manapság sokan hajlamosak elfelejteni a mi múltunkat, amit tőlük tanultunk, amit örököltünk. A díjjal viszont az ő neve is fennmarad, és minden olyan érték és szenvedély, amit képviselt. És ezt a díjalapító Almási Évának is köszönhetjük.