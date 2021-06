Zsoldos Dávid áfát csökkentene a zeneiparban és kulturális kupont adna a fiataloknak

Francia mintára a magyar fiataloknak is kulturális kupont adna Zsoldos Dávid. A Magyar Zenei Tanács elnöke azt mondja, hogy minden francia fiatal lényegében háromszáz eurót kap csak azért, hogy kultúrára költse. Könyvre, koncertre, kiállításra. Ő már annak is örülne, ha itthon nyolcvaneurónyi kuponból tervezhetnének a magyar fiatalok.

Zsoldos Dávidot néhány héttel ezelőtt választották a Magyar Zenei Tanács élére, és most eljött, hogy az Index olvasóinak, az arútluK podcast hallgatóinak elmondja, mi is ez a tanács, mi is a dolga egy ilyen szervezet elnökének.

Merthogy nagy lehetőség rejlik a Magyar Zenei Tanácsban. Anno, létrejöttekor a tanácshoz tartozott az összes zeneművészeti ág, beleértve

a zeneszerzőket,

a hangmérnököket,

a zenetanárokat,

a zeneiskolákat,

a szimfonikus zenekarokat,

a kórusokat.

Zsoldos Dávid arról is beszél, hogy az elmúlt évtizedben nem is kicsit elsorvadt a Magyar Zenei Tanács, amelynek ráadásul nincs semmiféle operatív feladata. Elnöksége alatt most, úgy tűnik, gyökeresen átalakul a tanács működésének lényege, szerepe és feladata, de azt még nem tudni, hogy ébredése után Csipkerózsika szebb lesz-e, mint álomba merülése előtt.

Az Index kultúrarovatának arútluK című podcastjében Zsoldos Dávid beszél

a zenekarok vágyairól és lehetőségeiről,

arról, hogy a fiatalok nem csak rockkoncertre járnak,

arról, hogy a zeneiparban indokolt volna egy jelentős áfacsökkentés,

a beszélgetés végén azt is elmondja, miért nem lett zongoraművész, miközben az.

Katt a lejátszógombra, és hallgassa meg a beszélgetést!

Az Index arútluK podcastjének vendégével ezúttal F. Tóth Benedek és Kozár Alexandra, az Index kultúrarovatának két munkatársa beszélget. Hallgassa meg az arútluK podcast korábbi beszélgetéseit a Kossuth-díjról, a sorozatok világáról, a Trónok harca valóságosságáról vagy a pályakezdő színészek nehézségeiről; vagy arról, hogy Puskás Tamás szerint miért pótkávé az online színház, és hogy Grecsó Krisztián miért tért vissza a lírához, amelyet el sem hagyott. De azt is megtudhatja, milyen írók kerültek a magyar írókat összegyűjtő kötetbe.