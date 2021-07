Merülés a Gucci-család legsötétebb bugyraiba

Az Egyesült Államokban november 24-én kerül a mozikba Ridley Scott vadonatúj filmje, a House of Gucci. Az 1995-ben játszódó film Maurizio Gucci olasz üzletember, a Gucci divatház vezetőjének meggyilkolását, valamint a tragédia következményeit mutatja be. A gyilkosság megszervezése állítólag Gucci egykori felesége, Patrizia Reggiani nevéhez fűződik. A Fekete Özvegynek becézett nőt a maga is olasz gyökerekkel rendelkező Lady Gaga alakítja, míg Gucci bőrébe a Star Wars-sorozatból jól ismert Adam Driver bújik.

A kétperces előzetesben minden benne van, amit a néző egy 90-es évekbeli olasz divatháztól elvár: pénz, csillogás, pazar esküvő, szex és persze az elkerülhetetlen gyilkosság.

Egy édesen, csábítóan hangzó név volt. A gazdagság, a stílus és a hatalom szinonimája, de a név egyben átok is volt

– mondja a filmben Reggiani, azaz Lady Gaga. A filmben egyébként nagy nevek szerepelnek, ugyanis Gaga és Driver mellett színre lép Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons és Salma Hayek is.

Habár a rajongók már tűkön ülve várják a novembert, Maurizio Gucci rokonai kevésbé izgatottak a jelenetek láttán. Márciusban röppent fel a hír, hogy több hozzátartozó is kifogásolja a szereposztást, valamint azt, hogy film készítői előzetesen meg sem kérdezték a családot a részletekről, a valódi történésekről.

Reggiani akkor az olasz Ansa hírportálnak elmondta, bosszantja a tény, hogy Lady Gaga úgy alakítja őt az új Ridley Scott filmben, hogy nem egyeztetett vele, miután az énekesnő megkapta a szerepet. Tagadta azonban, hogy az anyagiak miatt rágott volna be.

A film apropóján Patricia Gucci is nemtetszését fejezte ki, csak ő az Al Pacino általa megformált karakteren talált némi kivetnivalót. Szerinte apja, Aldo sztereotip módon, igazi olasz maffiavezérként jelenik meg, holott a valóságban a férfi egyáltalán nem úgy festett.

A családtagok azzal sem értettek egyet, hogy egyáltalán film készül a drámai sztoriból. A rokonok szerint Maurizio Gucci emléke túl értékes ahhoz, hogy megsértsék...