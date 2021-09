Sárik Péter: A dzsessz a műfajok prostituáltja

Jazzkívánságműsor magyarul 2. címen jött ki legújabb CD-je triójával és Falusi Mariann-nal, amelyen pop- és rockslágereket dolgoznak fel jazzben, például Katona Klárit vagy az R-GO-t. De nemrég dolgozta fel Bartók Kékszakállúját is, amelyben minden hangot megőrzött, csak még hozzátett másokat is.

Sárik Péter vallja, szenvedély nélkül nincs dzsessz, de nincs zene sem. Dzsesszkoncert is lehet unalmas, ahogy klasszikus is, olyankor fel kell állni és el kell menni. Állítása szerint ő nincs benne abban a körben, amelyben bizonyos kollégái igen, hiszen a dzsesszben is vannak megmondóemberek, akik úgy gondolják, tudják, mit lehet és mit nem. Pedig szerinte a dzsesszben minden lehetséges, hisz ez a műfajok prostituáltja, ami onnan lop, onnan használ fel, ahonnan tud. Egy dolgot nem szabad: a minőségből engedni.

A műsorból ezenkívül megtudjuk még, hogy

a zenészek is lehetnek légüres térben, ha nem tartoznak a megmondóemberek által kijelölt körökhöz;

ő nem szégyell R-GO-t játszani, hiába gondolják egyesek, hogy az ciki;

improvizálni úgy kell, hogy nagyon figyelünk a kollégákra, viszont nem feltétlenül kell ismerni hozzá magát a dalt;

a dzsessz-zenészek között is vannak sznobok, de ő inkább az életre és a közönség megszólítására voksol;

ha valaki egy kor fölött még mindig azzal törődik, mások mit szólnak, akkor ott súlyos gondok vannak, ezzel együtt neki se esnek jól a gonosz kommentek;

a dzsesszben is van rasszizmus, de legalábbis polizei.

Az Index arútluK podcastjában ezúttal Kozár Alexandra és F. Tóth Benedek, az Index kultúrarovatának munkatársai beszélgetnek Sárik Péterrel.

