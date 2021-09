Galambos Lajos: Felmerült bennem, hogy leülöm a kiszabott ítéletet

A teljes beszélgetés szeptember 18-án vasárnap 10 órakor lesz elérhető az Indexen. Most egy részletet mutatunk, amelyből megtudjuk, hogyan fogadta a zenész és családja a rá kiszabott ítéletet.

Fotó: Bodnár Patrícia / Index Galambos Lajos és Kitzinger Szonja a Sunday Brunch felvételén 2021. szeptember 16-án a Haris Parkban

A gyerekek nyilván aggódva fogadták a híreket. Ma már ha 11 óra 7 perckor ítéletet hirdetnek, azt 11 óra 7 perckor mindenki tudja. Van egy családi chatcsoportunk, ahol azonnal írtam nekik, hogy nyugi, ez ügyben majd beszélünk. De nem kértem tőlük olyasmit, hogy jöjjenek haza, hiszen Budapesten járnak egyetemre. Este mégis mindenki összegyűlt Boldogasszonypusztán, a családi birtokon, ahol egy pohár ital mellett elkezdtünk beszélgetni arról, honnan indultunk, és hol tartunk most. Átbeszéltük, hogy ez egy hibás döntés volt a bíró részéről, ugyanakkor azt is rögzítettük, hogy másodfokon bízunk a kedvezőbb ítéletben.

Sunday Brunch - előzetes (Galambos Lajos)



Amikor meghallotta az ítéletet, hogyan viselte? Akár hét évet is kaphatott volna egyes szakértők szerint.

Én pozitív életszemléletű ember vagyok, de ezt azért nehezen fogadtam. Nagyon megrendültem, nem erre számítottam. Két év tíz hónapot kaptam, a feleségemet felmentették – utóbbiban bíztunk is –, de az első fok megszületéséig hét évnek kellett eltelnie. Ő közben súlyos betegségen esett át, a várakozás ideje alatt megromlott a kapcsolatunk. Ez is közrejátszott abban, hogy amikor meghallottam a rám kiszabott időt, úgy voltam vele, hogy ha ezen múlik a család békessége, ha most le tudok zárni mindent, akkor esetleg bevonulok a börtönbe. Ez komolyan felvetődöttt bennem.

Hogy az előadó végül miért dobta el az ötletet, az – egyebek mellett – kiderül a Sunday Brunch vasárnapi adásából.

